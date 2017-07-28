​В Белгороде суд продлил заключение обвиняемых в изнасиловании и убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой

В
среду, 26
июля, Свердловский районный суд продлил
срок содержания под стражей
Михаилу
Саплинову до 24 ноября, а Андрею Бобрышеву — до 1 декабря 2017 года. Мужчин обвиняют
в изнасиловании и убийстве Натальи
Малаховой и Екатерины Кузьминой,
пропавших в
Старом Осколе. Напомним, что мы подробно писали об этих происшествиях.
К моменту заключения обвиняемых под стражу следователи опросили около 50 свидетелей и провели более 30 экспертиз, но девушки до сих пор не найдены. Старооскольские активисты вместе с полицией продолжают их искать.
- Екатерина Кузьмина пропала в декабре 2014 года, а Наталья Малахова — 17 ноября 2016 года. Оба уголовных дела по факту их исчезновения объединили в одно дело. Двум подозреваемым в исчезновении девушек предъявили обвинения в убийстве и изнасиловании. Уголовные дела возбудили по факту безвестного исчезновения девушек.
- 25-летнего Михаила Саплинова обвиняют в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления, групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, а 27-летнего Андрея Бобрышева — также в групповом изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера по предварительному сговору, и укрывательстве особо тяжких преступлений. Саплинову грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение, Бобрышеву — до 10 лет тюрьмы.
- 25 декабря в Старом Осколе родители пропавших девушек провели митинг, приуроченный к годовщине исчезновения Екатерины Кузьминой. В начале декабря они побывали в студии ток-шоу «Пусть говорят», которое было посвящено поискам пропавших.
- В январе следователи заявили, что обвиняемого в убийстве пропавших в Старом Осколе девушек проверят на вменяемость в институте Сербского.