​В Белгороде суд продлил заключение обвиняемых в изнасиловании и убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой

Мужчина откликнулся на объявление, которое было размещено на одном из сайтов. УМВД по Старому Осколу возбудило уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему. 41-летний заместитель директора по безопасности одной из старооскольских фирм перечислил неизвестному более 100 тысяч рублей предоплаты за внедорожник, о продаже которого узнал на сайте бесплатных объявлений. «Продавец» Chevrolet Tahoe сказал, что так как на машину много желающих, то для её покупки нужно было перечислить задаток, а потом приехать за ней во Владимирскую область. Староосколец перевёл 110 тысяч рублей и поехал в другой регион. Там он понял, что его обманули, потому что по указанному адресу автомобиля не было, а телефон продавца стал недоступен. Потерпевший обратился в полицию. Теперь, если мошенника найдут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. — Сотрудники полиции в убедительно просят жителей Белгородской области избегать заочных сделок, особенно, если речь идёт о крупных денежных переводах. Если вы всё же стали жертвой мошенников, как можно скорее обратитесь в полицию по телефону «02», — напоминают в пресс-службе УМВД по Белгородской области. В ведомстве проведут единый день приёма граждан. В четверг, 29 сентября, в управлении федеральной службы судебных приставов по Белгородской области с 14:00 до 20:00 пройдёт единый день приёма граждан. В течение этого времени на вопросы будут отвечать специалисты и руководители подразделений. С 14:00 до 17:00 вопросы можно будет задать лично уполномоченному по правам человека Александру Панину и начальнику УФССП Игорю Рудакову. Записаться на приём можно по телефону +7 (4722) 34-73-94. На приёме при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.Управление федеральной службы судебных приставов находится в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого, 109. По итогам проверки сотрудники ведомства признали, что председатель Общественной палаты не нарушил закон о контрактной системе в отличие от сотрудников департамента внутренней и кадровой политики, допустивших нарушения при оформлении документов для аукциона. Белгородское УФАС проверило электронный аукцион по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области. В ведомство поступила информация, что единственным участником аукциона была гостиница «Патриот», одним из учредителей которой является сам председатель Общественной палаты Александр Ахтырский. Автор обращения посчитал, что в этом есть признаки аффилированности и нарушения закона о контрактной системе. Ещё одним нарушением, по мнению заявителя, было то, что гостиница якобы не могла оказать все услуги, перечисленные в заявке, так как основной её деятельностью является предоставление мест для временного проживания, а согласно заявке нужно было оказывать «информационные, организационные, методологические, полиграфические, технические и консультационные услуги». Александр Ахтырский, фото op31.ru По результатам проверки комиссия ведомства не нашла конфликта интересов, так как председатель Общественной палаты Александр Ахтырский не входил в состав аукционной комиссии и не был руководителем заказчика и руководителем контрактной службы. Кроме того, не было нарушений и с выполнением указанных в заявке видов деятельности, так как по уставу гостиница «Патриот» могла выполнять «иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ». Но Белгородское УФАС нашло нарушения при оформлении документов для аукциона, который проводил департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. — Содержание и объём требуемых к исполнению услуг в документации об электронном аукционе не были раскрыты, что помешало участникам закупки определить, имеется ли у них возможность выполнить услуги по объекту, а также не позволило рассчитать затраты, связанные с выполнением таких услуг. Данный факт повлёк за собой ограничение количества участников закупки, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области. Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Напомним, что ранее руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров предполагал, что в случае с торгами Общественной палаты могла идти речь об аффилированности. Сам же Александр Ахтырский утверждал, что ничего незаконного в проведении аукционов нет, а регулярные победы ООО «Патриот» в закупках на оказание услуг Общественной палате он объяснил низким интересом к ним со стороны других организаций. Антимонопольщики приняли заявление и проверят поставщиков кормов. ФАС России проверит производителей кормов для сельскохозяйственных животных после жалобы председателя колхоза имени Горина. В заявлении речь идет о повышении цены на фолиевую кислоту в 15 раз, и на шрот и жмых — в два раза. В сообщении ведомства говорится о том, что стоимость других ингредиентов также значительно возросла и препятствует ведению сельскохозяйственной деятельности колхоза.— По результатам рассмотрения материалов, представленных с заявлением, а также с учётом нахождения поставщиков указанных ингредиентов за пределами Белгородской области, ФАС России приняла решение о принятии заявления председателя колхоза имени Горина к своему рассмотрению, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Строителе, в районной больнице скончался школьник, которого избили сверстники в балаклавах. Сообщение об этом появилось в официальной группе школы, где учился десятиклассник. — Сегодня в шесть утра, спустя три дня после трагических обстоятельств, произошедших в урочище «Маршалково» силы покинули Михаила, а мы в свою очередь потеряли хорошего и надёжного друга, верного товарища. За 17 лет своей жизни Миша проявил себя только с положительной стороны, он активно занимался мотоспортом, принимал участие в культурной жизни школы и района, и строил планы на будущее, которые, увы, ему реализовать не удастся, — говорится в сообщении. Известно, что ранее Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью школьника. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до восьми лет тюрьмы.По версии следствия, 6 июня после конфликта на почве личных взаимоотношений с одной девушкой двое подростков решили выяснить отношения и пришли с товарищами в парк Маршалково. Там во время драки один из юношей получил закрытую черепно-мозговую травму, его отвезли в районную больницу. Напомним, что классный руководитель пострадавшего раскрыла некоторые подробности конфликта.— Мальчик, который больше всех пострадал, просто пошёл с друзьями. Он занимается народными танцами. Ничего не предвещало беды. Там один из его друзей дружил с девочкой, потом расстался. Но девочка продолжала к нему неровно дышать. За ней начал ухаживать другой, но она ему не отвечала взаимностью, поэтому молодой человек назначил её бывшему парню встречу. Мои ребята пошли вместе с ним за компанию, речь о драке и не шла. Они встретились в парке в лесу. Двое, у которых была «стрелка», наедине спокойно поговорили, пожали друг другу руки и разошлись. Одна компания быстро ушла из леса, мои тоже спокойно пошли. На выходе из парка на них напали. Нападавших было гораздо больше, на лицах у них были балаклавы, они избивали ногами, — рассказала Анна Шкуратова. Белгородские волейболисты на выезде переиграли немецкий волейбольный клуб со счётом 3:1. В среду, 20 января, в матче пятого тура Лиги чемпионов 2015–2016 сезона «Белогорье» в четырёх партиях в гостях обыграло ВК «Берлин Ресайклинг Воллейс». Выиграв первый сет со счётом 25:23, белгородцы уступили во втором 17:25. Напряжённой стала концовка третьей партии: сетболы успели заработать обе команды, но «львы» оказались сильнее подопечных Роберто Серниотти — 27:25.В четвёртой партии белгородцы лидировали к обоим техническим тайм-аутам — 8:7 и 16:12. Матчбол подопечные Вадима Хамутцкий заработали при комфортных плюс семь (24:17) и смогли реализовать его с первого раза. Итог встречи — 3:1 (25:23, 17:25, 27:25, 25:17).«Белогорье» после пяти матчей в Лиге чемпионов имеет в активе 12 очков — четыре победы и одно техническое поражение. Белгородцы по-прежнему остаются лидерами группы «А» отборочного этапа европейского турнира, следом за ними идёт турецкий клуб «Аркас» с 11 очками.Последняя шестая игра группового этапа для «Белогорья» пройдёт в Белгороде. 26 января «львы» примут болгарский «Марек», первая встреча с которым завершилась со счётом 3:0 в пользу белгородцев. Женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По информации пресс-службы УГИДД по Белгородской области, в четверг, 17 ноября, в Старом Осколе 29-летний водитель на LADA Priora сбил 44-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход умерла на месте происшествия. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-10828329_1369525", -10828329, 1369525, '9DxAQTbyB3KpvIG6esAIPqm9kw', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); К 5 августа телеканал «Белгород 24» выпустит фильм с белгородцами, которые читают отрывки из известной поэмы Александра Твардовского. 13 и 15 июля жители Белгорода поучаствовали в съёмках проекта «Читающий город» телеканала «Белгород 24» и прочли на белгородском Арбате отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». Всего запланировано четыре съёмочных дня, поэтому желающие поучаствовать в акции ещё могут прийти прочесть отрывок из известной поэмы 20 июля с 17:00 до 19:00 и 22 июля с 11:00 до 13:00 на белгородском Арбате.В администрации города рассказали, что белгородцы, поучаствовавшие в видеозаписи решили таким образом почтить память участников Великой Отечественной войны, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. По итогам четырёх съёмочных дней телеканал сделает фильм, который выпустят ко Дню города. 34-летний мужчина напал на водителя, потребовавшего оплатить химчистку салона. В Белгороде полиция завела уголовное дел