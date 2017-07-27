Белгородский областной суд отказался смягчить приговор двум мужчинам, ограбившим офис микрозаймов

Во вторник, 25 июля, Белгородский областной суд отказался смягчать приговор мужчинам, которые в феврале этого года ограбили офис микрозаймов. Суд апелляционной инстанции отклонил жалобы подсудимых и признал их виновными, оставив решение Свердловского районного суда без изменений.
Напомним, что белгородцев, подозреваемых в ограблении офиса микрозаймов, задержали 17 февраля на Народном бульваре. По версии следствия, двое мужчин в медицинских масках ворвались в помещение с травматическим пистолетом. Они стали угрожать сотруднице, которая, испугавшись за жизнь, отдала им 37 тысяч рублей. После того, как мужчины признались в ограблении, Свердловский районный суд приговорил одного из них к четырём годам лишения свободы за вооружённое ограбление, второй грабитель получил 4,5 года потому, что именно он угрожал сотруднице офиса травматическим пистолетом.