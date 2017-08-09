В Белгородской области определили победителей фестиваля «Оскольская Лира-2017»

В городе пройдёт первенство страны, в котором спортсменам предстоит состязаться в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. С 16 по 21 октября в старооскольском дворце спорта «Аркада» проведут первенство России по прыжкам на батуте. На соревнования приедут около 700 спортсменов со всей страны.Участникам соревнований предстоит состязаться в прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Церемония открытия первенства назначена на 17 октября. Местный житель не смог предоставить документы на перевозимый груз. Во вторник, 14 июня, сотрудники пограничного управления по Белгородской и Воронежской областям в районе государственной границы в Шебекинском районе задержали «Ниву», в которой находились 15 коробок с женской обувью и рулонами ткани. У водителя не было никаких документов на перевозимый груз. Изъятые товары передали сотрудникам Шебекинского таможенного поста. Сейчас проводится проверка.Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку о самых интересных публикациях на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. Вести мастер-класс будет управляющий бизнес-пространством «Контакт» Алексей Черненко. Во вторник, 27 декабря, в Белгороде пройдёт «Большой бизнес-практикум». Мастер-класс посвящён продажам, а вести его будет Алексей Черненко, управляющий бизнес-пространством «Контакт». На семинаре он расскажет о продажах и покажет, как разговаривать с клиентом и продавать ему товар или услугу. Организаторы объясняют, что практикум будет похож на семинары, которые проводит Алексей Черненко. На своих занятиях тренер делает упор на практику и выстраивание личных отношений с клиентом. Сам мастер-класс начнётся в 16:00 в бизнес-пространстве «Контакт» и закончится около 21:00. Чтобы попасть на семинар, надо предварительно зарегистрироваться и купить билет, который стоит 1 тысячу рублей. В день семинара вход будет стоить 1,5 тысячи рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4722) 25-71-09 или в официальной группе во «Вконтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_39676263_2957", 39676263, 2957, '9VR_X5axiWbRi6DHvJJBtIvbUR8', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());На правах рекламы Евгений Мачинский считает, что итоги проверки управления Росприроднадзора и прокуратуры были обусловлены ажиотажем, который возник в связи со сложившейся ситуацией с неприятным запахом в Белгороде. Директор завода лимонной кислоты «Цитробел» Евгений Мачинский рассказал журналисту ИА «Бел.Ру», как руководство предприятия отреагировало на обнародованные итоги внеплановой проверки управления Росприроднадзора по Белгородской области и прокуратуры. Руководитель заявил, что «Цитробел» не допустил нарушения режимов очистки и не усугублял запахи, а вонь в городе появилась из-за «неуправляемых природных процессов». Мачинский видит выход из сложившейся ситуации в диалоге властей и акционеров предприятия, чтобы не допустить приостановки деятельности «уникального производства лимонной кислоты». — Конкретно по возникшим запахам мы меры приняли, продолжаем мониторинг ситуации: вернули к норме упавший под снегом pH стоков, провели дезинфекцию фильтратных ёмкостей, промыли водовод, чтобы избежать возможных застойных явлений в нём. Но мы понимаем, что это не решение проблемы навсегда. Считаю, власти и собственникам необходимо начать диалог и обсудить возможные пути. Сейчас же просто давят на завод... На внедрение полной очистки потребуется вложений на 300 и более миллионов рублей — это банкротство предприятия. Но это могло бы быть оправдано, если бы была возможность расширения производства, — рассказал изданию Евгений Мачинский. По мнению директора «Цитробела», найденные специалистами обоих ведомств нарушения с размещением отходов производства обусловлены поднятым ажиотажем. Теперь заводу нужно до конца этого года убрать 300 тысяч тонн гипса, но, по словам руководителя, это сделать невозможно. Кроме того, без гипсового отстойника и полей фильтрации, предприятие попросту не сможет работать. — Удивляет, что Росприроднадзор, манипулируя понятиями, месяц назад считал, что предприятие направляет на поля фильтрации стоки, а сегодня говорит о незаконном размещении отходов, — говорит Евгений Мачинский. Возможным решением проблем с запахом директор видит несколько: полный перенос завода или перенос части производства вместе с полями фильтрации. Первый вариант, скорее всего, невозможен по финансовым причинам, а второй — теоретически возможен после обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон. Поля фильтрации завода «Цитробел», фото belpressa.ruНапомним, что завод «Цитробел» признали источником неприятного запаха в Белгороде, на который горожане жаловались в течение нескольких недель. При этом первоначально в ходе проверок не нашли превышения концентрации вредных веществ на полях фильтрации «Цитробела». Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Белгородской области Сергей Кипень говорил о том, что ведомство проводит согласованные с прокуратурой внеплановые проверки предприятий, которые могли стать причиной появления вони на улицах Белгорода. Во время такой совместной проверки специалисты нашли нарушения при обращении с отходами на заводе. Они направили материалы в суд. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами «Цитробелу» грозит до 250 тысяч рублей штрафа или приостановка работы до 90 суток. Редакции газет должны исправить нарушения. Белгородское УФАС признало три районные газеты нарушившими федеральный закон «О рекламе». В газетах «Пламя» (Вейделевский район) и «Красное знамя» (Шебекинский район) информация потребительского общества «Всегда плюс» была напечатана мелким, нечитаемым шрифтом. Читатели из-за этого не могли получить полную информацию о предлагаемых услугах. В «Валуйской звезде» нашли рекламное сообщение, которое было опубликовано без пометки о рекламе. УФАС обязал газеты исправить эти нарушения. В пресс-службе Белгородской митрополии рассказали, стоит ли воспринимать чудо мироточения икон как предостережение, как часто в регионе раньше происходили такие необычные явления и как их воспринимают белгородцы. Белгородцы продолжают приходить в храм святой Матроны Московской, расположенный рядом с областной клинической больницей, где в марте произошло чудо — в престольный праздник, 8 марта, на образе появились дорожки от стекающих капель. Это икона была написана Ниной Горбуновой из Красной Яруги в 2009 году. Фото пресс-службы Белгородской митрополии30 марта митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провёл в храме святой Матроны Московской богослужение. — В восприятии этого явления есть две крайности — полное отрицание, доходящее до прямых обвинений Церкви в фокусничестве, и, наоборот, экзальтация, возведение иконы в разряд «самых-самых», разглашение о чуде и знакомым, и незнакомым, — объяснили корреспонденту «Фонаря» в пресс-службе Белгородской митрополии. В Белгородской области такое необычное явление происходит нечасто. В митрополии поясняют, что каждый такой случай требует проверки и осторожного отношения. Обо всех случаях мироточения сообщают епископу, после чего этому дают церковную оценку. — Например, в селе Никольское уже долгое время мироточит икона Георгия Победоносца, а в селе Покровка Ивнянского района, в храме, в котором служил известный белгородский старец схиархимандрит Григорий (Давыдов) старинная икона Божией Матери «Всецарица», бывшая тёмной доской, обновила свои краски, посветлела. Так что чудеса постоянно происходят вокруг, — рассказывают о других случаях церковных чудес в пресс-службе Белгородской митрополии.Журналисты портала «БелНовости» узнали мнения белгородцев, которые пришли в храм святой Матроны Московской после того, как услышали о чуде. Фото пресс-службы Белгородской митрополии— Я пришёл сюда, услышав новости, что замироточила икона Московской Матроны. Решил сам лично лицезреть это чудо, до этого только слышал в новостях. В Белгороде в первый раз, по-моему, это большое событие, — цитирует издание Вадима Хватика. По словам прихожан, такое необычное явление не должно оставаться без внимания. — Оставаться равнодушным просто невозможно, ноги сами идут сюда. Очень хотелось, и работала, и все равно прибежала. Помогает, прошу, обращаюсь, проблем много, но как-то разрешаются проблемки потихоньку, — считает Галина Черкашина. По мнению представителей митрополии, повышенное внимание к чуду мироточения икон Матроны Московской обусловлено самой личностью святой. — Она особо почитается русскими людьми за то, что будучи слепой с рождения не озлобилась на мир, а наполняла его любовью. После своей смерти на её мощах стали происходить многочисленные чудеса. К ней обращаются в молитвах, прося семейного благополучия, здоровья... Точного подсчёта посетивших не ведётся, так как в этом абсолютно нет смысла. Значимость произошедшего чуда не изменится от количества увидевших его людей, — поясняют в Белгородской митрополии. Редакция «Фонаря» попросила уточнить официальную позицию Белгородской митрополии о значении чудесного мироточения икон Матроны Московской, не является ли это предвестником каких-либо суровых испытаний. — Однозначно говорить, что мироточение икон — предсвестие страшных событий нельзя, потому как на всё воля Божия. Является это знамением, предостережением, благословением — никто не может точно утверждать. Но, возможно, смысл этого чуда был в том, чтобы люди в дни Великого Поста пришли в храм и обратили свои взоры к Богу, — ответили в пресс-службе митрополии.Фото пресс-службы Белгородской митрополии Напомним, что икона святой Матроны замироточила не только в храме при областной больнице, но и в храме Луки Крымского, который находится в первой городской больнице. Профессор Михаил Покровский считает, что подписи под петицией против строительства исследовательской лаборатории в Белгороде «накручивают» специально, а главный ветеринар области Алексей Хмыров думает, что виварий позволит ре