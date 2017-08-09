В Белгородской области определили победителей фестиваля «Оскольская Лира-2017»

В Старом Осколе завершился фестиваль поэзии и авторской песни «Оскольская Лира-2017». 5 августа жюри оценивало местных авторов, а 6-го — авторов из других городов. В конкурсной программе участвовали поэты, прозаики, композиторы, исполнители, барды и рок-барды. Два дня подряд они жили в палатках под открытым небом. Гран-при фестиваля взяла Анастасия Кинаш, выпускница Белгородского госуниверситета.
— Фестиваль действительно был классный, — рассказывает Анастасия. — Я очень боялась ночевать в палатке, думала, что на меня будут падать барды, поэты, коровы, деревья, плотоядные комары, но всё было цивильно. Вопреки расхожему стереотипу о поведении фестивальщиков всё прошло очень спокойно. Людей больше интересовали песни и стихи, нежели сидр и прочее.
Теперь она вместе
с Алиной Нагорной из Старого Оскола,
которая стала дипломантом среди
композиторов и исполнителей, а также с прозаиками Бесс Велиаль и Константином Стригуновским поедут на
всероссийский поэтический фестиваль
«Русские рифмы».
«Фонарь» приводит полный текст стихотворения, с которым Анастасия Кинаш взяла гран-при «Оскольской Лиры».
«Очень сложно сказать, где осечка случилась и как
Повлияет дефект на слабеющий твой механизм.
Если будешь маяк, то целующий темень маяк,
Если тень, то ничья.
Вот такая дурацкая жизнь.
Рассмеется вовсю в поликлинике дяденька-врач,
Когда ты наконец попадёшься к нему на приём:
«Вы здоровы, дружок.
Вы звонки и упруги как мяч.
А умрёте, так что? Все мы, все мы (неправда) умрём... »
Город пахнет золой, он горит здесь три раза на дню,
А потом возрождается.
Ты — его пыль и гранит.
Ты рожден для битья, ты рождён, чтоб попасть в западню.
Человек без амбиций.
Планета без красных орбит.
Я целую тебя, звонко губы касаются лба,
И немеющий вечер сползает в колодцы дворов.
Если будешь судьба, то грызущая небо судьба,
Если дождь, то слепой.
Если гимн, то похожий на рев.
Непонятно одно — почему в русле этой реки
Беспощадной,
Влекущей тебя по течению вниз....
Ты касаешься света ладонью,
Как пса,
Вопреки,
И он льнётся к рукам.
Вот такая дурацкая жизнь».
Жюри отметило выступления Ивана Трофименко, Никиты Ракитянского, Михаила Валуйского, Сони Сай и Кати Край, а также Евгения Жаркова. Лауреатом первой степени стала белгородская поэтесса Полина Жандармова. Мы недавно писали о том, как она получила грант на всероссийском образовательном форуме «Таврида». В номинации «Проза» первое место заняла Бесс Велиаль, второе — Константин Стригуновский. Лауреатом среди композиторов и исполнителей признали Сергея Бизина, а дипломантом — Алину Нагорную. Лучшим рок-бардом стал Владимир Решетников, дипломы в этой номинации также получили Анна Ястребова, Анастасия Чернышова и Сергей Черных.