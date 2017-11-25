«Писатель или поэт — это не тот, кто умер». О чём белгородцам рассказали организаторы Московского театра поэтов

— Меня часто спрашивают, почему именно театр поэтов, ведь поэты — очень свободные люди, а театр требует большой дисциплины. И когда я сделал спектакль с поэтами и выжил, я подумал, что, если б я ставил его с Пушкиным, Есениным, Маяковским, Лермонтовым... они, как минимум, каждый день вызывали б меня на дуэли, а Цветаева покарябала б мне лицо.

Фото vk.com/belogorye.fest

Московские гости рассказали об открытии «Есенин-центра», который стал культурной площадкой для начинающих поэтов.

«В „Есенин-центре“ мы хотим дать людям понимание развития поэзии в нашей стране: золотой век, серебряный век, военная литература, оттепель и современная поэзия. Хотим дать понимание, что поэты все друг с другом связаны, и они чувствуют время. Если говорить крупно, мы хотим, чтобы появилась главная поэтическая точка страны, чтобы это было зоной, куда люди смогут приходить, общаться, знакомиться с поэтами, где будут проходить выставки, перформансы, спектакли, поэтические акции», — цитировал Влада Маленко The village.

Они рассказали, что поэты — это чаще всего маргиналы, к которым не относятся серьёзно, а их «писанину» считают хобби, так как редко кому удаётся творить и получать за это деньги, которых бы хватало на жизнь.

— Для того, чтобы быть писателем, нужно быть читателем, — советует Влад Маленко. — Сразу видно, когда человек повторяется. Очень видно, когда человек талантливый, но у него нет нравственной школы. Я всегда говорю ребятам, если вы не читаете книги, то вас обманут и сравняют с асфальтом. Главное, чтоб не было строчек про кофе, сигареты, клетчатый плед и поменьше слова «любовь».

Басни ещё актуальны

На счету у Влада Маленко около 270 басен. «Ежи-скинхеды», «Ондатра в театре», «Удава в армию призвали» —такие названия носят его произведения. Басня — сложный, сатирический жанр, высмеивающий пороки людей. Многие студенты, поступающие в театральные учебные заведения, учат басни Маленко, потому что они написаны современным языком и понятны молодёжи.

О «Филатов-фесте»

«Филатов-фест» — это творческий проект, благодаря которому молодые авторы могут получить гранты на свои проекты. Финалистом этого фестиваля в прошлом году стал белгородский поэт Александр Савицких.

— Когда встал вопрос делать поэтический фестиваль, я не сомневался, что его нужно назвать в честь Леонида Филатова, — говорит худрук театра поэтов..

Нужна ли поэзия сейчас?

Сегодня мало кому поэзия по-настоящему интересна. Ещё меньше тех, кто воспринимает её как что -то действительно серьёзное. Нужно просто искать подходящие площадки, такие, где писателей будет слышно. Недавно Московский театр поэтов представил постановку «Площадь революции» на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Театр собрал полный зал.

Влад Маленко, являясь художественным руководителем Московского театра поэтов, говорит о том, что очень «важна чистота стиля и конфликт, а не крикливость и голые люди на сцене».

Недавно схожую мысль высказал руководитель Белгородского драматического театра имени Щепкина Виктор Слободчук, который заявил, что когда меняется время, меняется общество и меняются какие-то приоритеты, но первым идёт пена. «Для нас это не новая драматургия. Не новый театр. Не будут матюкаться. Для нас это нравственный театр. Он должен быть чистым», — рассказал зрителям Слободчук.

— Человек сам должен понимать, пишет он хорошо или плохо. Сейчас в век интернета какая-нибудь девочка 16-и лет соберёт 10 тысяч подписчиков, при этом она будет писать полную чушь, — отметил Александр Антипов.

В разговоре Маленко упомянул популярные рэп-баттлы, отметив, что там очень много мыслей.

— Меня там только не устраивает постоянная матерщина. Заслуга была бы в том, если так же остро сделать это без мата. В этом есть первобытность, соревновательность и быстрота реакции. Надо этим заниматься, и я бы в «Есенин-центре» это делал.

К слову, проверить насколько хорошо вы знаете творчество рэпера Оксимирона, можно в нашем тесте.

Фото vk.com/belogorye.fest

Справка «Фонаря»

Московский театр поэтов существует уже пять лет. Первое публичное выступление этого театра прошло в октябре 2012 года в Московском театре на Таганке. В его команду входит известный саксофонист Сергей Летов, поэты Иван Купреянов, Иван Филимонов, Алёна Синица и другие авторы.