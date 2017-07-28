Белгородская поэтесса выиграла 100 тысяч рублей на форуме «Таврида»

Белгородка Полина Жандармова получила грант в 100 тысяч рублей на всероссийском образовательном форуме «Таврида». 26-летняя поэтесса и писательница получила грант за свой проект «Поэтология», который она представила во время конвейера проектов.
— Это будет поэтическая площадка, цель которой развитие движения критиков. Потому что, как показала практика, в том числе и на форуме, не все понимают, что такое грамотная, адекватная критика, — цитирует девушку портал «БелНовости».
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Напомним, что в прошлом году гранты всероссийского форума «Таврида» получили Анастасия Хлюпина с проектом «Белгородский звон» (девушка предложила провести первый международный фестиваль карильонной музыки — прим. ред.) и Мирослава Матущак с проектом парных социальных танцев «Семья сквозь танцы». А в 2015 году гранты получили Екатерина Шаронова с проектом «Год литературы», Александр Савицких с «Литературными слэмами», Юрий Фоменко с циклом культурных телепередач для молодёжи и актёры театра «Новая сцена-2» Оксана Погребняк и Анастасия Оболенцева, которые благодаря гранту провели первый международный фестиваль современного театра «Наш кислород».