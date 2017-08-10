​В Белгороде в крупном ДТП пострадали шесть человек

В среду, 9 августа, в Белгороде в ДТП пострадали шесть человек. Вечером на улице Калинина столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Kalina. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с «Калиной». В результате ДТП пострадали водители обеих машин и их пассажиры — мужчина в ВАЗе и трое пассажиров «Калины», одним из которых был 14-летний подросток. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в горбольницу №1 Белгорода и детскую областную больницу соответственно.
Всего же 9 августа в Белгородской области произошло пять ДТП, в которых пострадали 12 человек. В Белгороде водитель Volkswagen Golf также выехал на встречку и врезался в ГАЗ 2705. В Волоконовском районе мужчина на скутере Hors не справился с управлением и угодил в кювет. В Губкине пенсионер на Reno Logan сбил 80-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Старом Осколе водитель Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ВАЗ 2106, ехавший впереди.