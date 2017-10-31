В Белгороде автобус столкнулся с легковушкой

Во вторник, 31 октября, в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого автобус, следовавший по 41-му маршруту, столкнулся с ВАЗ-2104.

На место ДТП приехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, спасатели города Белгорода и бригада скорой медицинской помощи. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, в аварии пострадал один человек. Администрация паблика «Авто Белгород» уточняет, что водитель легкового автомобиля погиб.

— Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей, — обращается к водителям пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области.

«БелПресса» уточнила подробности смертельного ДТП. Оказалось, что автобус ехал на зелёный сигнал светофора без пассажиров, так как водитель направлялся на конечную остановку, чтобы пройти осмотр механика. У водителя легкового автомобиля при себе не оказалось документов, других пассажиров в машине не было.