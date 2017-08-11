На белгородском пляже проведут симфонический Open air

8 и 9 сентября на пляже «Лазурный» (там, где в этом году открыли сезонный мини-аквапарк — прим. ред.) в посёлке Нижний Ольшанец Белгородского района пройдёт второй симфонический концерт на открытом воздухе.
В первый день на опен-эйре выступит белгородский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова. Солировать будут Наталья Павлова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского Театра, а также баритон Владислав Косарев, лауреат международных конкурсов и постоянный участник одной из передач на телеканале «Культура».
Во второй день зрители увидят выступление духового оркестра под управлением Юрия Меркулова и камерный хор под управлением Елены Алексеевой, которые исполнят хиты группы Queen.
Билеты можно купить на сайте или в кассах филармонии. Их стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей.
Напомним, что в начале июля в Белгороде уже проходил опен-эйр в замке UTARK.