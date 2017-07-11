«Мы приехали в Россию и увидели очень дружелюбных людей». О чём рассказали американские музыканты на первом симфоническом опен-эйре

— Зачем мы это организовали? Поводом стал визит молодёжного оркестра из США. Когда мы узнали, что они хотят приехать к нам и выступить, мы, конечно, задумались: как интересно организовать их выступление летом? — рассказала директор филармонии Светлана Боруха. — Можно было традиционно пригласить всех в наш зал, но разве было бы приятно в хорошую погоду сидеть в закрытом зале? Лучше быть на свежем воздухе и слушать музыку под открытым небом, поэтому мы остановились на таком необычном варианте.
— Получается, инициативу проявили американские музыканты?
— Да, это было их желание и интерес — посетить Белгород, познакомиться с нашим оркестром. Это дружеские отношения с Дмитрием Филатовым, нашим дирижёром. Творческая молодёжь по всему миру дружит вне зависимости от каких-то организационных форм или политических ситуаций.
Началось первое отделение, в котором белгородский симфонический оркестр под руководством Дмитрия Филатова сыграл несколько классических произведений, а также аккомпанировал Марии Жековой и Роберто Рац, скрипачу из Сербии. Затем, в антракте, организаторы устроили для зрителей интеллектуальный квест, на котором участники искали символ концерта — сову. Пока зрители занимались поисками, молодёжный оркестр из США готовился к выступлению. Вместе с молодыми музыкантами в Белгород приехали их родители — среди присутствующих их можно было отличить по зелёным футболкам, в то время как обычные зрители по дресс-коду пришли на концерт в белом.
— Я очень горда своими детьми, которые выступают здесь. Я думаю, их участие в этом концерте в Белгороде посодействует развитию дальнейшей карьеры. Это очень хороший опыт. Они играют вместе с профессионалами и, действительно, получают удовольствие от музыки. Пока у наших детей была репетиция, мы успели посетить некоторые белгородские достопримечательности. Мы были в восторге! Кроме того, здесь очень дружелюбные люди. Я думаю, что нужно развивать культурные связи наших городов — Белгорода и Нью-Джерси, — поделилась мама одного из оркестрантов из США.
Во втором отделении сцена полностью принадлежала оркестру Bravura. В их исполнении зрители услышали произведения европейских и американских композиторов. Дирижировала оркестром американка Чиу-Цзы Лин, некоторое время ей помогал белгородский дирижёр Дмитрий Филатов, а затем на сцену пригласили случайного зрителя, которого публично «научили» дирижёрскому искусству. Оркестр также аккомпанировал 12-летней американской актрисе и певице Кэтрин Цзян, которая спела собственную песню.
— Это первый раз, когда мы выступаем в России. До этого мы играли в Китае и Тайване. Белгород — очень красивый город, — считает Чиу-Цзы Лин. — Он превзошёл все мои ожидания. В Америке очень много разных молодёжных оркестров. И часто на фестивалях они выступают вместе. Такие совместные концерты происходят практически каждую неделю.
— Вас поддерживает правительство?
— Да, оно помогает нам выступать с пользой для общества. Мы выступаем в домах престарелых, больницах, онкологических центрах. Молодые оркестранты приносят музыку людям, нуждающимся в этом. С приходом Дональда Трампа этот порядок вещей не поменялся (на странице оркестра в Facebook мы нашли письмо сенатора-демократа Кори Букера, в котором он поздравляет оркестрантов с предстоящей заграничной поездкой:
«Ваше стремление к расширению границ посредством музыки, а также культурному обмену достойно похвалы, Нью-Джерси гордится вами» — прим. ред.).
— Вы не боялись ехать в Россию, ведь на Западе её называют страной-агрессором?
— Нет. Я думаю, что СМИ во многом преувеличивают. Мы приехали в Россию и увидели очень дружелюбных людей, особенно в Белгороде. Никакого страха! Россия и Америка должны сотрудничать, особенно в области искусства. Мы ведь все учились на творчестве русских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов. Учитывая это, выступать здесь — для нас ещё большая честь. Я бы посетила Белгород ещё раз. И хотела бы, чтобы белгородский оркестр приехал к нам.
Третье отделение полностью посвятили музыке из кинематографа. Со сцены звучали саундтреки к фильмам «Джеймс Бонд», «Игра Престолов» и «Пираты Карибского Моря». Ведущий Дмитрий Беседа, артист БГАДТ имени М. С. Щепкина в конце так сказал про концерт: «Такие масштабные события нужно проводить везде и всюду. Это потрясающее мероприятие и по масштабу, и по задумке: я в восторге. Я уверен, что искусство безгранично, вне политики, вне всяких глупостей, которые навязывают нам. Искусство объединяет, искусство лечит, и политику, надеюсь, тоже вылечит».