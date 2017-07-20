«Что за трек?». Третий выпуск

Подозреваемому в создании наркопритона грозит до четырёх лет тюрьмы. В Старом Осколе полицейские обнаружили квартиру, служившую наркопритоном в течение трёх последних месяцев. В это время в квартире было четыре человека и 37-летний хозяин квартиры. Полицейские нашли в квартире шприцы и посуду, которую использовали для приготовления наркотиков. На старооскольца завели уголовное дело. За организацию либо содержание наркопритона ему грозит до четырёх лет тюрьмы. Мария Королёва ушла из дома 17 октября и до сих пор не вернулась. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу областного центра Марию Королёву. Девушка ушла из дома 17 октября и её местонахождение до сих пор неизвестно.Приметы пропавшей белгородки: рост 160–165 сантиметров, среднего телосложения, чёрные волосы до плеч, карие глаза, на правом запястье татуировка в виде иероглифов. Она была одета в чёрное пальто с разноцветным орнаментом и тёмные брюки. При себе у неё был рюкзак красного цвета и розовый пакет. Всех, кто может сообщить информацию о пропавшей девушке, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82 или 02.Фото belgorod.mvd31.ru Проиграв полуфинал казанскому «Зениту» и «утешительный финал» новосибирскому «Локомотиву» с «сухим» счётом 0:3, белгородцы оказались за чертой призёров Суперлиги 2017 года. В Москве завершился волейбольный сезон 2016-2017 года. Во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина 10 и 11 мая состоялись решающие баталии за медали первенства страны. Увы, в числе соискателей наград не оказалось белгородского клуба, хотя подопечные Геннадия Шипулина и вышли в квартет сильнейших, однако оказались в нём, увы, на самом последнем месте. Фото belogorievolley.ruВ среду, 10 мая, наш клуб, занявший на предварительном этапе второе место в своей подгруппе, встречался с непобедимым казанским «Зенитом». За минувший год для обоих коллективов это была уже пятая очная встреча, в предыдущих четырёх безоговорочные победы праздновал клуб из Татарстана с общим счётом 12-2 по сетам. В московском полуфинале болельщики, приехавшие поддержать белгородцев, надеялись увидеть настоящий волейбольный спектакль, но его в очередной раз не произошло — зрители воочию лицезрели волейбольный разгром белгородцев. «Зенит» как всегда начал встречу очень уверенно и мощно, без оглядки на соперника. Пушечные подачи кубинца Леона, непробиваемый блок и великолепные атакующие действия Михайлова с минимумом собственных невынужденных ошибок стали залогом успеха для действующего победителя Лиги чемпионов. Шансов зацепить хотя бы партию у «львов» было крайне мало. В итоге во всех игровых отрезках можно было наблюдать полное доминирование казанских волейболистов, которые не позволили белгородцам даже выйти из 20 очков. Счёт матча — 3:0 (25:16, 25:17, 25:18). Самыми результативными в составе победителей стали Леон и Михайлов, на двоих набравшие 35 баллов, а лучшим белгородским снайпером стал Роман Данилов, на счету которого всего шесть(!) очков. Фото belogorievolley.ruУступив в полуфинальной встрече, «львы» спустя сутки, 11 мая, были вынуждены играть «утешительный» финал за бронзовые медали чемпионата страны с новосибирским «Локомотивом», который в своём полуфинале также «всухую», но в равной борьбе проиграл хозяевам турнира — московскому «Динамо». В матче за третье место разыгрывались не только бронзовые медали сезона, но и путёвка в самый престижный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов, а потому обе команды понимали, что стоит на кону в этой встрече, однако заветный пропуск достался тому клубу, кто больше этого хотел. С самого начала встречи было заметно, что настрой и желание сибиряков сыграть в Лиге чемпионов был выше, чем у «львов». Стартовая партия порадовала зрителей напряжённой и равной борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. В середине сета сибиряки имели гандикап в шесть баллов, однако удачный выход Романа Порошина, помог «львам» догнать соперника в счёте. Но игра в «кошки-мышки» на балансе не увенчалась для белгородцев успехом. Волейбольная чаша весов склонилась в первой партии на сторону новосибирского клуба — 31:29. Во втором сете игра у «львов» преобразилась, атакующие действия были успешны, а количество ошибок существенно уменьшилось — к середине партии преимущество «Белогорье» достигло 5 баллов — 16:11. Однако после второго технического тайм-аута «львы» позволили не только себя догнать, но и перегнать в счёте. Евгений Савин и Лукаш Дивиш стали основными «добытчиками» очков для «Локомотива», к тому же белгородцы «помогли» сибирякам собственными ошибками на подаче. Как итог, 25:22 и 2-0 по партиям не в пользу «Белогорья». Фото belogorievolley.ruТретий игровой отрезок, как ни печально это звучит, стал последним для Белгорода в текущем сезоне. Борьбы в нём не получилось ещё с самого начала. Наша команда просто «рассыпалась» в плане исполнения всех без исключения волейбольных элементов: атака, блок, подача.Александр Косарев пытался «встряхнуть» своих игроков тренерскими перерывами, многочисленными заменами, но всё было безуспешно. «Львы» в этой партии даже не смогли преодолеть десятиочковый рубеж, и были разгромлены по всем волейбольным законам грозным соперником — 10:25 в сете и 0-3 по итогам всего матча. — В первой партии мы не смогли навязать борьбу, а вот во второй у нас это получилось лучше. Мы выигрывали, но не смогли удержать преимущество, получили 0-2, и в третьей партии команда уже почему-то встала и перестала играть. Это странно, но будем делать выводы. Будем общаться с командой и разбираться, — прокомментировал неутешительный итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев. Таким образом, «Белогорье» впервые за пять лет не попадает в тройку сильнейших коллективов текущего сезона и одновременно «пролетает» мимо Лиги чемпионов, выступив лишь во втором по значимости европейском турнире — кубке ЕКВ и оставляет множество вопросов к своей игре в решающей стадии чемпионата России. В матчах с основными соискателями наград — коллективами из Москвы, Казани и Новосибирска «львы» не смогли взять ни единой партии (0-9), что настораживает всех без исключения. Остаётся добавить, что в финале Суперлиги сенсации не произошло. Довольно ожидаемый и безоговорочный успех отпраздновал казанский «Зенит», легко и непринуждённо обыгравший столичное «Динамо» со счётом 3-0 (25:20, 25:17, 25:16). Клуб из столицы Татарстана теперь стал девятикратным чемпионом России, что является абсолютным рекордом. Не проиграв ни единого матча по ходу сезона на внутренней и европейской арене, подопечные Владимира Алекно по праву доминируют в волейбольном царстве. Стоит отметить, что волейболисты из Казани, сохранили за собой и своеобразный «Большой Шлем». Помимо Кубка страны, татарстанцы сейчас владеют Суперкубком России, являются действующими чемпионами России, а также победителями Европейской Лиги чемпионов. В трофейной коллекции коллектива с берегов Волги не хватает лишь кубка Клубного чемпиона мира по волейболу. Его единственным российским обладателем является как раз «Белогорье», сумевшее завоевать этот почётный приз в Бразилии в 2014 году.Фото zenit-kazan.comP.S. К сожалению, российский волейбольный сезон 2016-2017 года теперь можно считать закрытым. Мы искренне благодарим всех тех, кто поддерживал белгородцев, разделял вместе с любимой командой моменты радости и грусти на трибунах. Соглашусь, сезон был очень непростым и не самым удачным для Белгорода, однако не нужно останавливаться, необходимо продолжать движение вперёд к новым вершинам вместе с вами, дорогие друзья! С нетерпением ждём всех неравнодушных болельщиков в Центре досуга «Космос» уже этой осенью, когда начнутся очередные волейбольные баталии грядущего сезона! До новых встреч! Начинающие белгородские дизайнеры могут нарисовать или прислать фото уже готового платья до 25 апреля. В Москве продолжается конкурс благотворительного проекта «Поколение М». Молодые белгородские дизайнеры от 11 до 18 лет до 25 апреля могут загрузить на сайте проекта эскиз концертного платья для певицы Полины Гагариной или фото уже готовой работы. Лучших определят Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер в мае этого года. Полина Гагарина, фото vk.com/polinagagarinaДевять победителей заочного этапа пригласят в Москву, где выберут трёх лучших, которые смогут сделать собственные коллекции. В дальнейшем их покажут в октябре на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Конкурс проводит МТС вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Организаторы напоминают, что все активности («лайки», «репосты», загрузка конкурсных работ и прочее — прим. ред.) участников «Поколения М» на сайте, в группе «ВКонтакте», странице Instagram переводят в реальные деньги (за каждое действие — один рубль), которые передают на лечение тяжелобольных детей. С апреля 2014 года уже собрали более 15 миллионов рублей для операций 35 детям. Напомним, что в декабре Милена Владыкина из Белгорода уже становилась призёром творческого конкурса проекта «Поколение М». Она заняла второе место с поделкой «Дерево счастья». За угрозу убийством подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Белгородская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нового Оскола, которого обвиняют в хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, в январе этого года подозреваемый на железнодорожной станции в Новом Осколе стал угрожать машинисту и его помощнику, которые находились на рабочем месте в кабине тепловоза. При этом в руках угрожавшего было охотничье ружьё. Мужчинам удалось сообщить о хулигане дежурной по станции. Когда это услышал злоумышленник, он попытался скрыться, но вскоре его задержали. Сейчас материалы уголовного дела передали для рассмотрения в Новооскольский районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы. За сутки в пяти авариях погибли три человека, а ещё девять получили травмы. В пятницу, 14 октября, в Ивнянском районе водитель на Kia Optima ехал по автотрассе М-2 «Крым» в Белгород, но не выбрал безопасную скорость и дистанцию, поэтому столкнулся с КамАЗом, который ехал впереди. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan, за рулём которого был молодой водитель. 4-летний пассажир иномарки умер на месте аварии, водитель Kia Optima скончался в районной больнице. Ещё один несовершеннолетний пассажир «Рено» сейчас находится в областной детско