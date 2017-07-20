«Что за трек?». Третий выпуск

Напомним, что в первом сезоне проекта «Что за трек» планируется десять выпусков. Победителем проекта станет команда, которая наберёт наибольшее количество баллов.
Первыми в шоу поучаствовали администраторы паблика «Белгород — это интересно». Втроём им удалось отгадать 22 трека. Следующими в борьбу включились актёры Белгородского драмтеатра Владимир Кубриков, Екатерина Йовчева и Дмитрий Беседа. Они отгадали 26 треков.
Партнёры проекта
У нашего проекта появился ещё один партнёр — к кафе Food ZA ZA добавился фитнес-центр FeRRUM. Победители проекта смогут месяц бесплатно заниматься у тренеров FeRRUM. Но это, как вы понимаете, не единственный подарок, который они получат.