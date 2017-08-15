В Белгородской области осудили женщину за убийство новорождённого ребёнка

В Белгородской области осудили 33-летнюю женщину, которая убила своего ребёнка. Суд установил, что она самостоятельно родила его в строительном вагончике во время дежурства ночью, а затем убила. Суд приговорил её к двум годам колонии-поселения. Известно также, что у неё есть ещё трое малолетних детей. По закону это могло бы стать причиной отсрочки приговора, однако суд решил, что детям будет лучше в социально-реабилитационном центре.
— Установлено, что она допускала злоупотребление спиртными напитками, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, состоит на профилактическом учёте как родитель, отрицательно влияющий на своих детей, — сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда