$ 57,09
 67,30
฿ 328 к
+6 °C
вторник, 17 октября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

На СГОКе прошли соревнования по волейболу*

Первое место заняли железнодорожники комбината.

На СГОКе прошли соревнования по волейболу*

На Стойленском ГОКе продолжается корпоративная спартакиада. На новом этапе семь цехов комбината соревновались в волейболе. Первое место заняла команда цеха железнодорожного транспорта, второе — сборная ремонтного комплекса. Бронзу соревнований получили волейболисты рудоуправления.

Впереди стойленцев ждут соревнования по мини-футбол, бадминтону и армрестлингу, после которых определится победитель стойленской спартакиады.

Кроме стойленской спартакиады, работники СГОКа участвуют в городских и областных соревнованиях. Работник СГОКа Владимир Межуев стал первым в возрастной категории 51–60 лет на Старооскольском легкоатлетическом пробеге памяти Виктора Симурзина, а его коллега Михаил Дровяных пришёл к финишу третьим. Ольга Андрианова из исполнительной дирекции комбината получила бронзу в личном зачёте на областном легкоатлетическом кроссе, а работник ремонтного комплекса Анатолий Батищев занял там пятое место.

На спартакиаде организаций Старого Оскола стойленцы заняли третье место в соревнованиях по настольному теннису. Также бронзу заработали гиревики комбината, а Ольга Андрианова и Анатолий Батищев заняли третье место на Оскольском полумарафоне.

Никита Пармёнов

Читайте также

#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://фридман.ресурс1.рф
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости