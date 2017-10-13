На СГОКе прошли соревнования по волейболу*

На Стойленском ГОКе продолжается корпоративная спартакиада. На новом этапе семь цехов комбината соревновались в волейболе. Первое место заняла команда цеха железнодорожного транспорта, второе — сборная ремонтного комплекса. Бронзу соревнований получили волейболисты рудоуправления.



Впереди стойленцев ждут соревнования по мини-футбол, бадминтону и армрестлингу, после которых определится победитель стойленской спартакиады.



Кроме стойленской спартакиады, работники СГОКа участвуют в городских и областных соревнованиях. Работник СГОКа Владимир Межуев стал первым в возрастной категории 51–60 лет на Старооскольском легкоатлетическом пробеге памяти Виктора Симурзина, а его коллега Михаил Дровяных пришёл к финишу третьим. Ольга Андрианова из исполнительной дирекции комбината получила бронзу в личном зачёте на областном легкоатлетическом кроссе, а работник ремонтного комплекса Анатолий Батищев занял там пятое место.



На спартакиаде организаций Старого Оскола стойленцы заняли третье место в соревнованиях по настольному теннису. Также бронзу заработали гиревики комбината, а Ольга Андрианова и Анатолий Батищев заняли третье место на Оскольском полумарафоне.