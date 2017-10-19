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На Стойленском ГОКе установили стелу «Я люблю СГОК»*

Стела раскрашена в корпоративные цвета и подсвечивается светодиодами.

На Стойленском ГОКе установили стелу «Я люблю СГОК»*

В парке около главного административно-бытового корпуса Стойленского ГОКа установили стелу с фразой «Я люблю СГОК». Конструкция выкрашена в яркие корпоративные цвета комбината. На стеле также установлена светодиодная подсветка, которая меняет оттенки один раз в шесть минут.

— Мы уделяем особое внимание культуре и эстетике производства, создавая на предприятии атмосферу, которая способна сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение общих целей. Это выражается в нашем отношении к организации рабочего пространства: улучшению условий труда, обеспечению сотрудников надлежащими бытовыми условиями, соблюдению требований эргономики, экологии, чистоты и порядка на производстве. Новый архитектурный объект, установленный на территории комбината, направлен в том числе на поддержку и развитие корпоративной культуры и формирование корпоративных ценностей, — рассказывает директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Стела «Я люблю СГОК» завершила реконструкцию парка перед зданием исполнительной дирекции СГОКа, которую начали в 2015 году.

Никита Пармёнов

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#Стойленский ГОК #СГОК #Старый Оскол
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