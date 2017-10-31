Ветераны Стойленского ГОКа посетили усадьбу Марьино. Это дворцово-парковый комплекс, который был основан князем Барятинским в XIX веке. Бывшие работники предприятия осмотрели центральный корпус дворцы, погуляли по парку. Экскурсоводы рассказали гостям об истории исторического объекта и их владельцах.

— Стойленский ГОК не первый раз организовывает экскурсии для бывших работников комбината. В этом году мы уже побывали в музее-заповеднике Дивногорье, съездили в Прохоровку на Третье ратное поле России, посетили святые места — курскую Коренную пустынь, спасительный град «Иерусалим Новый» в Валуйках, — сказала председатель Совета ветеранов Стойленского ГОКа Ольга Киреева.

Предприятие активно поддерживает своих бывших работников. В настоящее время в Совет ветеранов комбината насчитывает более 3 тысяч человек. Для них Стойленский ГОК организовывает экскурсии, тематические встречи, спортивные турниры и концерты.