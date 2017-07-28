Кино не для всех. Ещё один сложный тест «Фонаря» [18+]

Перед выходными мы решили узнать, кто из вас лучше всего разбирается в кинофильмах, которые вряд ли будут интересны массовой аудитории. Если вы знаете и любите работы Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова, Ларса фон Триера, Андрея Тарковского, Алексея Балабанова, Юрия Быкова, то наш тест именно для вас. А чтобы вам было ещё интереснее на него отвечать, мы подарим пригласительный на двух человек в кино тому, кто быстрее остальных ответит правильно на все вопросы, сделает скриншот со своим результатом и пришлёт его нам на почту pr@fonar.tv.
В тесте и фильмах, про которые в них говорится, есть сцены курения. Напоминаем, что курение кредит вашему здоровью. А ещё есть материалы, которые рассчитаны только для взрослых, поэтому предупреждаем, что при прохождении теста есть возрастное ограничение: 18+.