В Старом Осколе запустили сервис «Яндекс.Такси»

В Старом Осколе заработал сервис «Яндекс.Такси». Он сотрудничает напрямую не с водителями, а с диспетчерскими службами и таксопарками. В Старом Осколе к «Яндекс.Такси» подключили уже 50 машин из 10 местных таксопарков. Минимальная стоимость поездки по Старому Осколу составит 49 рублей (в эту стоимость входит посадка и три минуты в дороге). После этого один километр будет стоить не более девяти рублей, а одна минута в пути - не более рубля. За городом один километр в дороге обойдётся в 15 рублей. Чтобы поехать на такси не нужно звонить в диспетчерскую службу — достаточно заказать машину в приложении.

Напомним, что в июне «Яндекс.Такси» появилось в Белгороде, а в сентябре представители сервиса подписали соглашение о взаимодействии с белгородскими властями.