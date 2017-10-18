В Белгородской области бывший заключенный обворовал женщину, с которой познакомился в соцсетях

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении жителя ближнего зарубежья, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы. Он подозревается в краже.

По предварительным данным, 43-летняя жительница одного из сел Красногвардейского района познакомилась с бывшим заключенным, жителем ближнего зарубежья, в соцсетях и пригласила его к себе домой. На утро женщина не нашла телефон, драгоценности и 400 рублей. Новый знакомый тоже пропал.

Выяснилось, что проснувшись утром, мужчина забрал чужое имущество и уехал в Старый Оскол. Там он заложил ювелирные украшения в ломбард и получил 22 тысячи рублей. Вскоре его задержали. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.