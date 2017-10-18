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https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской области бывший заключенный обворовал женщину, с которой познакомился в соцсетях

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Белгородской области возбудили уголовное дело в отношении жителя ближнего зарубежья, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы. Он подозревается в краже.

По предварительным данным, 43-летняя жительница одного из сел Красногвардейского района познакомилась с бывшим заключенным, жителем ближнего зарубежья, в соцсетях и пригласила его к себе домой. На утро женщина не нашла телефон, драгоценности и 400 рублей. Новый знакомый тоже пропал.

Выяснилось, что проснувшись утром, мужчина забрал чужое имущество и уехал в Старый Оскол. Там он заложил ювелирные украшения в ломбард и получил 22 тысячи рублей. Вскоре его задержали. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Трофим Нарожный

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#кража #Красногвардейский район
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