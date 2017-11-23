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Жительница Шебекина отсудила у натравившего на неё питбуля мужчины 113 тысяч рублей

Собака покусала не только женщину, но и нескольких прохожих.

Шебекинский районный суд признал виновным хозяина «американского питбультерьера», который натравил собаку на женщину.

Суд установил, что мужчина выгуливал свою собаку и вступил в конфликт с мужем пострадавшей. В разгар конфликта он натравил на женщину питбуля, пока она пыталась помочь супругу. Спущенная с поводка собака также покусала несколько прохожих.

Хозяин не признал свою вину, сказав, что собака случайно сорвалась с поводка. Но суд взыскал с него в пользу женщины 113 тысяч рублей за причинённый моральный вред и расходы на лечение.

Никита Пармёнов

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