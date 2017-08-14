В Белгороде из-за ремонта перекроют несколько улиц

В Белгороде начали ремонтировать улицу Попова. Там с вечера 11 августа ограничили движение машин. На участке от Преображенской до Белгородского проспекта нельзя будет проехать до 21 августа каждый день с 19:00 до 7 часов утра. Но общественный транспорт здесь будет ходить.
Водителям предлагают объезжать проблемный участок по Преображенской и проспекту Богдана Хмельницкого, а также по Белгородскому проспекту и улице Николая Чумичова.
Полностью ограничение движения снимут вечером 30 сентября.
С 15 августа перекроют движение возле дома № 50 по улице Белгородского полка и ограничат движение возле дома № 17 по Народному бульвару. Там будут строить водопровод для новостройки. Ограничение будет действовать до 20:00 30 сентября. Объехать этот участок можно по улице Белгородского полка, Белгородскому проспекту и Вокзальной или по Белгородского полка, проспекту Славы и Вокзальной.