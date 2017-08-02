В Белгороде из-за ремонта ограничат движение на Студенческой и Некрасова

Администрация Белгорода предупреждает об ограничении движения на улицах Студенческой и Некрасова из-за ремонтных работ.
С восьми утра 2-го и до 20:00 15 августа автомобилисты не смогут проехать на перекрёстке Студенческой и Некрасова. Также с восьми утра 10-го до 20:00 30 августа движение ограничат от улицы Студенческой до дома 8/9 корпус 15 улицы Некрасова. Объехать можно будет по Студенческой и проспекту Богдана Хмельницкого и по Студенческой и Садовой.
Здесь сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» будут менять участки тепловой сети.