Белгородца, который представился работником госучреждения, обвиняют в мошенничестве

В Белгороде полицейские подозревают 39-летнего мужчину в мошенничестве в сфере кредитования. По их версии, белгородец представился в банке сотрудником госучреждения, получил кредит в размере 27 тысяч рублей и не стал его выплачивать. После того, как банк обратился в полицию, белгородца задержали. Ему грозит штраф до 120 тысяч штрафа или до двух лет лишения свободы.