В Белгороде полицейские подозревают 39-летнего мужчину в мошенничестве в сфере кредитования. По их версии, белгородец представился в банке сотрудником госучреждения, получил кредит в размере 27 тысяч рублей и не стал его выплачивать. После того, как банк обратился в полицию, белгородца задержали. Ему грозит штраф до 120 тысяч штрафа или до двух лет лишения свободы.
Белгородца, который представился работником госучреждения, обвиняют в мошенничестве
По версии полиции, нетрудоустроенный белгородец получил кредит и не стал его выплачивать.
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