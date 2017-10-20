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Белгородца, который представился работником госучреждения, обвиняют в мошенничестве

По версии полиции, нетрудоустроенный белгородец получил кредит и не стал его выплачивать.

В Белгороде полицейские подозревают 39-летнего мужчину в мошенничестве в сфере кредитования. По их версии, белгородец представился в банке сотрудником госучреждения, получил кредит в размере 27 тысяч рублей и не стал его выплачивать. После того, как банк обратился в полицию, белгородца задержали. Ему грозит штраф до 120 тысяч штрафа или до двух лет лишения свободы.

Трофим Нарожный

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