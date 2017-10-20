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В Белгородском районе из-за сбросов сельхозпредприятия в пруду погибла рыба

В управлении экологической безопасности заявляют, что пруд был зарыблен стихийно и несанкционированно.

В посёлке Северный Белгородского района в одном из прудов из-за сбросов сельхозпредприятия погибла рыба. В управлении экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Белгородской области заявляют, что рыба пострадала из-за сбросов сточных вод предприятия ООО «ПКМ-Агро», которое занимается переработкой сельхозпродукции.

Фото vk.com/black_list31

Предприятие оштрафовали, однако в ведомстве подчеркнули, что этот пруд — часть системы очистных сооружений, а рыбу в нём разводили несанкционированно и стихийно. Сейчас воду в пруде обеззараживают, а оставшуюся живую рыбу переносят в соседний водоём, который находится выше по рельефу.

Трофим Нарожный

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#экология #гибель рыбы
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