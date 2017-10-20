В Белгородском районе из-за сбросов сельхозпредприятия в пруду погибла рыба

В посёлке Северный Белгородского района в одном из прудов из-за сбросов сельхозпредприятия погибла рыба. В управлении экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Белгородской области заявляют, что рыба пострадала из-за сбросов сточных вод предприятия ООО «ПКМ-Агро», которое занимается переработкой сельхозпродукции.

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Предприятие оштрафовали, однако в ведомстве подчеркнули, что этот пруд — часть системы очистных сооружений, а рыбу в нём разводили несанкционированно и стихийно. Сейчас воду в пруде обеззараживают, а оставшуюся живую рыбу переносят в соседний водоём, который находится выше по рельефу.