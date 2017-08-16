​В Шебекине прокуратура повторно проверит Завод премиксов №1

Областная прокуратура повторно проверит Завод премиксов №1 в Шебекине. Об этом на пресс-конференции заявил прокурор области Николай Саврун. Глава ведомства принял это решение после разговора с журналистами, которые рассказали ему о жалобах местных жителей.
— Мы организовываем через соответствующие подразделения прокуратуры возврат к этой теме, — заявил Саврун после разговора.
Известно, что для проверки прокуратура будет использовать материал «Фонаря» о выезде в Шебекинский район координатора «Зелёного фронта» Кирилла Болгова.
Справка «Фонаря»
Напомним, что в 2016 году жители Шебекина жаловались на неприятный запах в городе и ближайших к заводу сёлах. Тогда руководство завода оштрафовали на 200 тысяч рублей за несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.
Роспотребнадзор выяснил, что завод выбрасывал отходы четвертого класса опасности на иловые карты за городом. В сентябре 2016 года корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали рядом с Заводом премиксов № 1, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях.
В октябре 2016 года стало известно, что завод намерен потратить на очистные сооружения около 600 миллионов рублей. А заместитель губернатора Станислав Алейник рассказал, что завод установит очистные сооружения до 1 мая 2017 года.
Уже в июле 2017 года в Шебекине местные жители провели ещё один митинг, так как очистные из-за задержки оборудования на границе так и не построили. Горожане заявляли, что в городе по-прежнему периодически воняет, хотя официально завод в это время не работал. Экоактивист Кирилл Болгов сам съездил в Шебекинский район и нашёл несколько разливов неизвестной жидкости с сильным химическим запахом.