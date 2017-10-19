На белгородского мотоциклиста завели уголовное дело за смерть пассажира

В Белгороде полиция завела уголовное дело на мотоциклиста, из-за которого 17 октября погиб его пассажир. В полиции считают, что 22-летний водитель мотоцикла Suzuki, ехал по улице Звёздной и на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался справа. После ДТП водителя мотоцикла и его пассажира госпитализировали, но 24-летний пассажир скончался в реанимации от полученных травм потому, что ехал без шлема.

За нарушение нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.водителю мотоцикла грозит до пяти лет тюрьмы.