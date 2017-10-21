Белгородцы познакомились с «Лабораторией инноваций» Сбербанка на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи*

На Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи Сбербанк представил свою образовательную площадку — «Лабораторию инноваций». Белгородцы, приехавшие на форум, познакомились с интерактивной выставкой, побывали на митапах (встречах специалистов в неформальной обстановке для обсуждения какой-либо темы или ряда тем — прим. «Ф».), послушали лекторов и посмотрели на роботов, которые играли в футбол.

— «Лаборатория инноваций» - главная выставка достижений Сбербанка на территории фестиваля… Здесь же мы оборудовали кинозону, где транслируем самые интересные события, на которые не могут попасть большое количество людей, — рассказала Наталья Киселёва, сотрудник пресс-службы Сбербанка на ВФМС.

Участниками фестиваля стали около 700 сотрудников Сбербанка из разных регионов России. Представители банка объяснили, что «Лаборатория инноваций» нацелена на продвижение построения экосреды, и она нужно, чтобы показать, как традиционный банкинг трансформируется благодаря новым технологиям.

Например, в лектории корпоративного университета Сбербанка можно было больше узнать о мире виртуальной реальности и о том, как сегодня используется дополненная реальность в обучении и банковском деле (можно было примерить на себя VR-очки и прочувствовать, как себя ощущает в городе человек с ограниченными возможностями здоровья), поучиться развивать в себе эмоциональный интеллект и дизайн-мышление, разобраться, что такое нейронауки и почему сегодня очень важна кибербезопасность.

На стендах представили и известный уже костюм Gert. Его тоже можно было примерить, чтобы понять, как себя ощущает человек с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же желающие могли разукрасить открытку на интерактивной раскраске, отправить её себе на электронную почту, а в дальнейшем даже заказать банковскую карту с рисунком, который сами же и раскрасили. Кстати, среди подарков, которые получили волонтёры фестиваля, был один от Сбербанка — бесплатные дебетовые карты с символикой Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

На выставке можно было также пообщаться с роботом, который консультировал по вопросам кибербезопасности. Отдельную очередь собирал экран, на котором выводились фотографии похожих на подошедшего человека знаменитостей с указанием процентов, на сколько они похожи. Тем, кто искал работу и хотел потренироваться в прохождении собеседования, можно было сделать это в VR-шлеме.

Помимо банковских продуктов на выставке разместили зоны с двумя социальными проектами «Учитель для России» и «Навыки XXI века». Цель первого частно-государственного проекта — привлечение педагогов для работы в удалённые деревни, посёлки и города. Организаторы проекта обещают прошедшим отбор педагогам ежемесячно доплачивать к зарплате 20 тысяч рублей стипендии и выделять 15 тысяч рублей на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Программа существует уже четыре года, и сейчас идёт третий набор участников.

Второй проект — это визуализированные молодыми художниками навыки XXI века, которые помогут проще сориентироваться в жизни и стать успешными: коммуникативные навыки, креативность, эмоциональный интеллект, способность находить решение проблем, информационная и технологическая грамотность, новая грамотность и другие. На память можно было себе взять открытку с одним из навыков.

Участники фестиваля могли также поиграть в интерактивную игру «Борьба с безналичными», идея которой — показать, что пользоваться безналичной оплатой быстрее, надёжнее, безопаснее и главное удобнее. К слову, в ближайшее время «Фонарь» и Сбербанк запустят партнёрский проект на эту же тему. Корреспондент «Фонаря» расскажет о том, как она пользуется безналичной оплатой в магазинах, транспорте и других местах.

«Лаборатория инноваций» завершит свою работу днём 21 октября.