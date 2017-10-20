Сбербанк планирует инвестировать 45 миллиардов рублей на новые проекты в Белгородской области*

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко 19 октября провёл рабочую встречу с Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым, на которой обсуждалась работа Сбербанка в регионе.

Так, в 2017 году активно реализуется совместный проект области и банка — «Безналичный мир Белогорья». Около 63 процентов работающего населения региона получают зарплату через счета в Сбербанке. Доля по выплате пенсий достигает 80 процентов, а различных пособий — до 94 процентов.

За короткое время в области появилась система безналичного проезда на транспорте. Отметим, что в настоящее время по доле платежей банковскими картами в автобусах и троллейбусах Белгород вышел на первое место в России. В школах областного центра также ввели систему безналичной оплаты питания. Теперь родители могут своевременно оплачивать школьные обеды, пополнять счёт и контролировать правильное питание ребенка.

— В Белгородской области сложилась уникальная ситуация. Свыше 90 процентов населения имеет не одну, а несколько карт. То есть инструмент в руках населения есть. Наша задача наряду с другими банками в короткие сроки значительно расширить инфраструктуру и обеспечить людям доступность всех возможностей, —прокомментировал Владимир Салмин.

Сбербанк и Белгородская область интенсивно сотрудничают и в области кредитования. На сегодняшний день кредитный портфель Сбербанка в регионе составляет порядка 145 миллиардов рублей. За девять месяцев 2017 года сумма инвестиций в проекты АПК на территории области со стороны Центрально-Черноземного банка превысила 10 млрд рублей.

— На встрече с губернатором мы обсуждали ряд проектов общей стоимостью около 45 миллиардов рублей. Все они связаны с агропромышленным комплексом. По нашим расчетам реализация этих проектов должна начаться в конце этого года — в начале следующего, — добавил Владимир Салмин.

Высокие показатели Белгородской области и на рынке ипотечного кредитования. Доля Сбербанка в этом секторе составляет 61 процент. Это выше, чем в целом по стране. Благодаря Сбербанку в 2017 году новое жилье приобрели более 3,2 тысячи белгородских семей.

— В Белгородской области сильный руководитель. Евгений Степанович никогда не ставит простых задач. Благодаря нацеленности на результат Белгородская область сегодня одна из лучших в России, — добавил Владимир Салмин.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк отметил, что сотрудничество банка и области будет и дальше способствовать развитию региона и повышению качества жизни белгородцев.