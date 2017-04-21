​Сбербанк снова снизил ставку по ипотеке. Объясняем, как взять кредит на квартиру в новом доме под 8,4 процента

Что случилось?
Сбербанк начал программу субсидирования ипотеки на новое жильё, по которой можно получить ставку от 8,4 процента. Те, кто хоть раз интересовался этой темой, знают, что 8,4 — это выгодная ставка, относительно других предложений на рынке.
Почему такая маленькая ставка? Банку это выгодно?
Да. В Сбербанке постоянно следят за экономической ситуацией в стране и делают прогнозы. На сегодняшний день банк решил, что может позволить себе такую ставку. К тому же, часть обязательств своих клиентов банк решает вместе с партнёрами: застройщиками и риэлторами. Застройщикам выгодно продавать квартиры, банку давать на них кредиты, поэтому они договариваются о снижении ставки.
Наверное, чтобы получить ставку, нужно выполнить кучу условий?
Условия есть, но они понятны, и их не много. Главное — ставку 8,4 процента можно получить, если взять ипотеку на срок до семи лет. Помимо этого, покупать квартиру надо в новостройке у партнёров банка: пока такие условия действуют у четырёх белгородских застройщиков. В Сбербанке поясняют, что это только первая волна партнёров, которая подключилась к акции. В будущем их может быть больше, поэтому если задумываетесь о покупке квартиры на выгодных условиях, сначала позвоните в банк и уточните, кто из застройщиков участвует в партнёрской программе.
Можно где-то посмотреть, как это работает?
Да. У Сбербанка есть сайт — «ДомКлик». Объясняем на конкретном примере: вы берёте несколько миллионов на квартиру в новостройке. У вас есть первый взнос, а платить по кредиту вы собираетесь семь лет. Потом вы выбираете услуги, которые влияют на ставку по ипотеке: страхование жизни, электронная регистрация сделки и покупка жилья у партнёра банка. Выполнение этих условий снижает конечную ставку, и она становится от 8,4 процента.
А квартиру-то где я могу купить? У каких застройщиков-партнёров?
Повторим, пока их четыре: АО «ДСК», «ТрансЮжСтрой-ПГС», ГК «Белгородстроймонтаж» и ООО «Жилстрой-1». Субсидированную ставку можно получить, если покупать квартиры в новостройках этих застройщиков.
Например, компания «ТрансЮжСтрой-ПГС» построила жилищный комплекс «Париж», который находится в центре Белгорода на берегу Везёлки. Там по субсидированной ставке можно купить в ипотеку однокомнатную квартиру от 2,03 миллионов рублей.
А застройщик АО «ДСК» предлагает квартиры в строящемся жилищном комплексе «Парковый», который тоже находится в центре города по улице Богдана Хмельницкого. Там, например, двухкомнатную квартиру на 44 квадратных метра можно купить за 2,5 миллиона.
А вот ООО «Жилстрой-1» предлагает квартиры в Разумном. В Белгородском районе строят небольшой микрорайон «Французский дворик», где будет пять трёхэтажных домов с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Цена на однокомнатные квартиры в строящемся микрорайоне начинается от 1,5 миллиона рублей.
Выгодно купить квартиру можно и в Дубовом. Группа компаний «Белгородстроймонтаж» предлагает квартиры в центре посёлка. Цена в новостройках на однокомнатную квартиру с балконом — от 2 миллионов рублей.
Партнёрский материал