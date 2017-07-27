Что за трек. Четвёртый выпуск

Участниками четвёртого выпуска проекта «Что за трек?» стали Александр, Елена и Денис — команда Белгородского отделения Сбербанка. Они не только отгадывали исполнителей, но ещё и активно им подпевали.
Напомним, что первыми участниками редакционного спецпроекта стали администраторы паблика «Белгород — это интересно». Они отгадали 22 трека. Вторыми в проекте поучаствовали актёры Белгородского драмтеатра. Их результат — 26 треков из 31-го. Команда школы плавания PROплыви тоже попробовала свои силы в отгадывании мелодий. Евгения Шеховцова и Маргарита Нестерова вместе набрали 14 баллов.
Партнёры проекта
У нашего проекта появился новый партнёр — к кафе Food ZA ZA и фитнес-центру FeRRUM добавилась ещё торговая сеть «Сталос», которая тоже приготовила для победителей подарочные сертификаты в магазины сети.
Напомним также, что победители проекта смогут месяц бесплатно заниматься у тренеров FeRRUM. В фитнес-центре сейчас, кстати, проходит специальная акция — к ним можно принести абонемент любого другого фитнес-клуба и получить новый абонемент со скидкой 50 процентов.