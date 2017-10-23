Омбудсмен Анна Кузнецова изучит проблемы детей из Белгорода, чьи родители состоят в секте

Председатель «Скорой молодёжной помощи» Антон Андросов передал уполномоченной по правам детей Анне Кузнецовой истории детей, родители которых вовлечены в секту. Встреча белгородского активиста и детского омбудсмена прошла в Москве в четверг, 19 октября. Сейчас Скорая Молодёжная Помощь готовит соответствующую законодательную инициативу.

Фото: vk.com/belsmp

«Мы считаем, что ребенок должен жить с тем родителем, который не вовлечен в секту, к сожалению, на сегодняшний день один родитель не может лишить второго родительских прав из-за нахождения второго в секте или деструктивном культе.», — сообщается в группе «ВКонтакте» организации.



Кроме того, Андросов и Кузнецова обсудили информационную безопасность детей, продвижение позитивного контента и форумные кампании.

