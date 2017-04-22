В Белгороде завершился Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка

В Белгороде завершился 14-й съезд уполномоченных по правам ребёнка. Омбудсмены обсудили, какие проблемы тормозят развитие института семьи и как их устранить.
Уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в своём докладе отметила, что проблемы, с которыми сталкиваются российские семьи, могут быть связаны с функционалом различных ведомств в сфере здравоохранения, образования, социальной политики.
— Обращения граждан в отношении этих сфер поступают в аппарат уполномоченного по правам ребёнка. Кроме проработки каждого обращения, они становятся предметом анализа. Мы видим беспрецедентный рост обращений и, с другой стороны, значительное увеличение числа проблем, решение которых находится на стыке ведомств.
Одной из ключевых задач детский омбудсмен видит в налаживании эффективной коммуникации между ведомствами.
Рассматривая проблему детских суицидов, Анна Кузнецова подчеркнула, что кроме запретов и противодействия распространению негативного контента нужно предложить детям альтернативный контент, а также разработать программу, которая поможет детям «сориентироваться в разнополярной, пёстрой и порой агрессивной информационной среде».
Кузнецова предложила также нововведение в отношении педофилов: «Мы выступаем за введение в России учёта лиц, совершивших это преступление [против половой неприкосновенности несовершеннолетних], и создание соответствующего реестра».
Анализируя поручение президента Владимира Путина, направленное на уменьшение числа семей, лишённых родительских прав, Кузнецова рассказала, что «анализ вопросов чрезмерного вмешательства в семью вскрыл много проблемных зон». На 23 процента снизилось число родителей, лишённых родительских прав. Главная идея работы с неблагополучными семьями — поддержка, а не контроль.
Начальник департамента здравоохранения Белгородской области Наталия Зубарева рассказала, что сейчас в регионе проживает 140 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. В области внедрена комплексная система профилактики абортов: женщинам, собиравшимся сделать аборт, но всё-таки решившимся родить ребёнка, при рождении малыша выплачивается единовременное пособие. Только в 2016 году это помогло сохранить 707 детей.
При рождении ребёнка открывается именной накопительный счёт «совершеннолетие». Ежегодно женщинам с тремя и более детьми вручают почётный знак «Материнская слава». Региональный материнский капитал ежегодно получают около 90 семей на сумму порядка 90 миллионов рублей. Зубарева также рассказала о всех видах субсидирования семей с детьми.
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Сенатор Совета Федерации Валентина Петренко не стала зачитывать свой доклад с листа и выступила эмоционально.
— Мы проанализировали, сколько стоит вылечить алкоголика, наркозависимого, поработать с их семьями, направить врачей. Проанализировали, сколько стоят ДТП. Я уж не говорю о том, что сама жизнь бесценна, и мы на дорогах теряем столько людей – эту потерю ни на каких весах не взвесить. Вот эти бы деньги – да на развитие семьи! На сопровождение семей, на создание культурных и образовательных центров. Мы сегодня своими законами не вполне справляемся с теми вызовами, которые у нас есть, — обратилась к присутствующим сенатор.