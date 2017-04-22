В Белгороде завершился Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка

На обоих водителей завели административные дела. Сегодня днём ещё один таксист попал в аварию, врезавшись в столб. В ночь с 10 на 11 октября в Белгороде сотрудники ДПС задержали двух нетрезвых таксистов. Первого водителя остановили в центре города. Медицинское освидетельствование показало, что он употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль. Ещё одного таксиста задержали в микрорайоне Новом. Медосвидетельствование также показало наличие алкоголя в крови мужчины. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что на обоих водителей завели административные дела. Им грозит лишение прав на два года и штраф до 30 тысяч рублей. В полицию вызовут и их работодателей: правоохранительным органам предстоит выяснить, проходили ли водители предрейсовый осмотр.Утром 11 октября в Белгороде в районе остановки «Сокол» машина такси врезалась в столб. «БелПресса» сообщает, что 31-летняя пассажирка попала в больницу с тяжёлыми травмами. По словам водителя, он не помнит момент столкновения, так как «отключился». Белгородские аграрии чаще всего используют заёмные средства для покупки минеральных удобрений и средств защиты растений. Белгородский филиал Россельхозбанка начал выдавать кредиты местным аграриям для проведения сезонно-полевых работ. Кредитные продукты компании позволяют покрыть все необходимые затраты — на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запасных частей для техники и оборудования. Специалисты банка отмечают, что такие кредитные продукты востребованы у белгородских аграриев. В 2015 году за ними чаще стали обращаться предприятия малого и среднего бизнеса. Наиболее активно кредитные средства на сезонно-полевые работы привлекают предприниматели в Чернянском, Ровеньском, Красногвардейском и Ивнянском районах. Чаще всего белгородские аграрии используют заёмные средства для приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, на втором месте по востребованности — приобретение ГСМ и семян. Реже всего в качестве целей кредитования встречается закупка кормов.Россельхозбанк является одним из основных кредиторов весенне-полевых и уборочных работ в регионе. В 2015 году на эти цели было направлено 12 миллиардов рублей, что почти на 19 процентов больше, чем в 2014 году.— Скоро в регионе стартует посевная кампания. Заявки на новые кредиты от постоянных клиентов уже начали поступать. Потребности аграриев в заёмных средствах Белгородский филиал Россельхозбанка готов удовлетворить полностью, — отметила заместитель директора филиала Анастасия Трошина.На правах рекламы Бесплатный поезд для участников ВОВ и одного сопровождающего будет действовать с 3 по 12 мая. Администрация Белгорода организовала бесплатный проезд на общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Льгота будет действовать с 3 по 12 мая. Для того, чтобы воспользоваться ею, нужно будет предъявить удостоверение ветерана или инвалида ВОВ.Право бесплатного проезда по удостоверению предоставляется одному ветерану или инвалиду ВОВ и одному сопровождающему. Льгота действует на автобусных и троллейбусных маршрутах, организованных городской администрацией. Женщина пыталась через суд получить страховку, чтобы возместить свои расходы на покупку неиспользованной путёвки. Белгородка лишилась 113 тысяч рублей, потраченных на покупку путёвки в Грецию. Оплаченная поездка сорвалась из-за госпитализации женщины в кожвендиспансер. Клиентка турфирмы пыталась через суд получить страховку за отменённую поездку. Купив путёвку, она застраховала риск своих расходов на условиях выплаты денег «в случае отмены поездки из-за острого заболевания застрахованного, требующего экстренной госпитализации». Страховая сумма составляла 100 рублей. Свердловский районный суд отклонил иск женщины к страховой компании, признавшей её случай не страховым. — Имеющаяся в материалах дела медицинская документация не содержит поводов оказания истице скорой медицинской помощи в экстренной форме, из неё не усматривается, что заболевание и состояние здоровья истицы до, в период и после поездки представляло явную опасность для её жизни, — пояснили в пресс-службе суда. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде. Турнир собрал 850 спортсменов из России, Венгрии, Украины, Латвии и Казахстана В пятницу, 29 апреля, в спортивном комплексе НИУ «БелГУ» завершился Всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы Светланы Хоркиной, который собрал 850 спортсменов из 87 команд из России, Украины, Латвии, Казахстана и Венгрии. Белгородскую область представляли две сборные: 40 девушек из Белгорода и 25 молодых ребят из Нового Оскола. — Безусловно, меня очень порадовало такое количество соревнующихся. Чем больше детей принимают участие в наших соревнованиях, тем больше они получают опыта, приобретают новых друзей, повышают своё мастерство. Они подсматривают друг у друга новые элементы, анализируя ошибки, сравнивая себя с другими, — рассказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Турнир шёл в течение трёх дней. Спортсменки соревновались в упражнениях на бревне и брусьях, опорном прыжке и вольных соревнованиях. Спортсмены показывали своё мастерство на перекладине, кольцах, «коне», опорных прыжках и вольных упражнениях. По мнению главного инициатора соревнований, нужно всегда быть готовым, что для достижения поставленных целей придётся много и упорно трудиться. «Люблю тех людей, которые не останавливаются на достигнутом, не боятся преград. Путь к олимпийской медали, он… непростой. Он ветвистый, трудный, но главное — верить в свою мечту, идти вперёд и только вперёд. Ничего не бывает без труда, ни в одной профессии. Надо уметь трудиться. Без этого никуда», — считает Светлана Хоркина. финал вышли по восемь девушек и юношей. Лучших спортсменов выбирали, оценивая сложность элементов, чистоту исполнения и разряд гимнаста. Их награждали дипломами, кубками, медалями и специальными призами от Светланы Хоркиной. — Очень приятно осознавать, что работа, которую мы проделывали все 17 лет, даёт такие плоды. Я чувствую гордость за каждого участника, — подвела итоги соревнований олимпийская чемпионка. Турнир проводится в Белгороде с 2000 года. Шесть лет назад он стал всероссийским. Движение автомобилей по участку улицы будет запрещено до 20 мая. В Белгороде до 20 мая закрыт проезд для автомобилей по участку Белгородского проспекта. Часть дороги в районе домов № 20–24 будет перекрыта до 20:00 20 мая. В «Белводоканале» пояснили, что это понадобилось для ремонта водопровода по улицам Калинина, Белгородскому проспекту и улице Вокзальной. Объехать перекрытый участок дороги водителям предлагают по улицам Калина, Октябрьской и Раздольной.До 31 мая будет перекрыто движение на площади Литвинова в районе дома № 9. Объехать этот участок дороги предлагается по улице Вокзальной и Белгородскому проспекту. Всего в городе запустят 15 фонтанов. Во вторник, 3 мая, в Белгороде заработают городские фонтаны. Открытие нового сезона отметят концертами, посвящёнными Году российского кино и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 12:00 запустят фонтан «Пасхальный» на аллее Дружбы, «Непобедимый» в парке Победы, «Покровитель» на площади НИУ «БелГУ», «Радость» в микрорайоне «Салют», «Фонтан дружбы» у «Технолога», «Каскад» в парке Памяти, «Салют» на площади трёх музеев и другие. В 13:00 заработают «Театральный» фонтан возле БГАДТ им. М. С. Щепкина и «Девочка с гусем» на Свято-троицком бульваре. В 13:30 — «Парус» возле «Белгородэнерго». Последним, в 18:00, запустят сухой контактный фонтан возле кинотеатра «Русич». Всего в этот день заработают 15 белгородских фонтанов. Ущерб бренду составил более одного миллиона рублей. В Яковлевском районе суд признал виновным фермера, который продавал в своём магазине поддельную продукцию Chanel. Осуждённый является главой фермерского хозяйства. С целью реализации он приобрёл четыре женских кошелька и шесть женских сумок маркированных брендом Chanel, которые выставил на продажу в своём магазине. Продукцию изъяли полицейские. — Согласно заключению эксперта, представленная на экспертизу продукция (четыре женских кошелька и шесть женских сумок, маркированных зарегистрированным товарным знаком Chanel) имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, содержит незаконное воспроизведение товарного знака. Таким образом, уполномоченному представителю правообладателя на территории РФ причинен ущерб на сумму 1 миллион 13 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Мировой судья Яковлевского района оштрафовал фермера на 50 тысяч рублей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Следственный отдел по Губкину СУ СК по Белгородской области предъявил обвинение 39-летнему мужчине в покушении на совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия. По версии следствия, 9 февраля пьяный обвиняемый стал склонять свою падчерицу к интимной связи. Он угрожал девочке, но она ему активно сопротивлялась и в итоге сбежала из дома и рассказала о случившемся. Обвиняемого арестовали. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. В среду, 22 февраля, на сайте старооскольского телеканала «Приосколье» появилось сообщение о том, что канал присоединяют к ТРК «Мир Белогорья». При этом в своём обращении редакция отмечает, что о реорганизации им сообщили по факту, а брать большую часть старой редакции на новую работу никто не собирается. «Фонарь» коротко рассказывает о том, что известно о слиянии двух государственных телеканалов. Что такое ТРК «Приосколье»? Телеканал «Приосколье» — это государственный телеканал, который состоит на балансе областной администрации и вещает на Староосколький городской округ и Губкин. Формально, по данным Роскомнадзора, работать канал начал в 2008 году, когда ему дали лицензию, однако на сайте компании говорится о том, что в 2011 году каналу неформально исполнилось 20 лет. Сначала программы транслировали в эфирной сетке телеканала «РБК»: два с половиной часа по будням и полтора часа по субботам. В год канал занимал около 600 часов эфирного времени. Позже его программы стали выходить в эфир на частотах ТРК «Мир Белогорья». Весь эфир составляли в основном информационные сюжеты. Что с телеканалом х