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В Белгородском районе реконструируют дорогу по уникальному для России проекту

На комплексное благоустройство участка дороги в Стрелецком выделили 187 миллионов рублей.

В посёлке Стрелецкое на центральной улице Королёва реконструируют дорогу по уникальному для России проекту комплексного благоустройства: строители меняют не только дорожное полотно, но и благоустраивают всю прилегающую к дороге территорию.

На сегодняшний день строители расширили дорогу с трёх до четырёх полос, положили асфальтобетон, гарантийный срок которого семь лет, переустановили инженерные сети и дорожное освещение.

— Эта дорога является продолжением улицы Сумской Белгорода. В часы пик здесь были пробки и заторы. Данная реконструкция увеличит пропускную способность. Также нам было важно создать комфорт и местным жителям. Тем, кто живёт на улице Королёва, строители установили стеклопакеты с шумоизоляцией. Всё это за счёт бюджета, — сказал начальник областного управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Олег Дрожжин.

Главной проблемой, с которой столкнулись проектировщики, стала узкая территория всего участка. При расширении дороги приходилось сужать пространство для пешеходов.

— Мы старались сделать тротуары максимально широкими. Где невозможно было расширить пешеходные дорожки, мы устанавливали средства безопасности — перила и турникеты. На всех участках дороги есть пандусы. Около каждого магазина и пешеходного перехода продуманы спуски и подъёмы, — прокомментировала автор проекта Ирина Тарасова.

В ноябре здесь планируют установить водоотведение, построить новые парковочные карманы, поставить дорожные знаки, которые будут оборудованы системой Smart Street, озеленить территорию, а также нанести износоустойчивую разметку из термопластика.

Всего на комплексное благоустройство и реконструкцию 1,5 километра дороги выделили 187 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Такой же проект комплексного благоустройства территории реализуется сейчас в городе Алексеевка на улице Чапаева.

Екатерина Лобановская

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