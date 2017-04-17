В Белгородской области хотят отремонтировать дороги «Белгород — Томаровка» и «Пятницкое — Валуйки»

В Белгородской области на строительство и ремонт дорог планируют потратить 14,5 миллиарда рублей. Губернатор Евгений Савчено отметил, что по плану это на 30 процентов процентов больше, чем в прошлом году.
— Фактическое выполнение дорожно-строительных работ в прошлом году составило 9,7 миллиарда рублей. В текущем году рост составит не менее чем на треть. Средства на увеличение объёмов финансирования мы изыскали за счёт дополнительных поступлений в бюджет от продажи земли, а также увеличения налоговых поступлений и привлечения заёмных средств. Финансирование дорожно-строительных работ в области будет полностью обеспечено. Но ещё раз обращаю внимание, что предстоит выполнить объёмов на 30 процентов больше. Поэтому нам нужно решить вопросы, которые возникали при организации дорожно-строительных работ в прошлом году. С проблемами недостаточной координации действий в нынешнем году мы должны покончить, — заявил губернатор.
Всего власти планируют реконструировать 36,5 километра дорог и капитально отремонтировать 38 километров. Под плановый ремонт попадает 675 километров дорог и 13 мостов. Основными участками реконструкции станут дороги «Белгород — Томаровка» и «Пятницкое — Валуйки», участок от границы Корочанского района до города Новый Оскол, от города Бирюч до Алексеевки. Кроме того, чиновники хотят построить 296 километров подъездов в микрорайоны ИЖС и 98 километров дорог в населённых пунктах области.
Напомним, что ранее мы уже рассказывали о том, сколько денег администрация Белгорода планирует потратить на ремонт дорог в областном центре. Прочитать об этом можно в нашем материале.