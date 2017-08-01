Белгородские дороги вошли в топ-лист проекта ОНФ «Карта убитых дорог»

Эксперты проекта «Карта убитых дорог» Общероссийского Народного фронта опубликовали статистику ответов органов власти на отправленные им жалобы. Белгородская область вошла в топ-20 по трём показателям проекта: количеству участков дорог, где провели ямочный ремонт, а также количеству дорог, где ремонт проведут в 2017-м и 2018-м годах.
— На данный момент на карте Белгородской области отмечено 213 участков дорог. Среди них 64 участка уже подверглись ямочному ремонту. По этому показателю наш регион на 11-м месте по стране и первый среди регионов Черноземья. По количеству дорог, включённых в планы ремонта в 2018 году, Белгородская область занимает второе место по стране и уступает только Республике Марий Эл. В планы ремонта текущего года властями области внесен 31 участок с интерактивной карты ОНФ. По этому показателю область — в двадцатке лучших регионов России. Это говорит о том, что сайт «Карта убитых дорог», созданный Народным фронтом, стал рабочим инструментом для органов власти, занимающихся вопросами ремонта и содержания дорог. Однако работы в этом направлении ещё много. На карте еще остаются около 100 участков дорог в ненормативном состоянии, по которым не принято решений. Для того, чтобы власть обратила внимание и на них, неравнодушным гражданам нужно проявить свою активность и лучше голосовать за ремонт этих участков, — рассказывает Вероника Смирнова, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области.
Желающие могут отметить проблемные участки дорог на карте ОНФ. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать свой город, отметить участок дороги, добавить фото и описать проблему. Напомним, что о проекте «Карта убитых дорог» мы уже рассказывали раньше.