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Белгородские энергетики провели семинар по электробезопасности для полицейских

Чаще всего люди гибнут из-за незнания правил электробезопасности, неосторожности и даже жадности.

Для участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних полиции Губкина белгородские энергетики провели обучающий семинар по электробезопасности. О группах риска, причинах травматизма и правилах безопасности рассказали специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».

Причинами гибели людей чаще всего становятся безграмотность, неосторожность или жадность. В группе риска — социально-неблагонадёжные граждане, трудные подростки, рыбаки, водители кранов, самосвалов, крупногабаритной сельхозтехники.

Особое внимание энергетики уделили вопросу безопасности детей, которые проникают на территории энергообъектов, запускают радиоуправляемые игрушки в опасных местах, делают селфи вблизи энергооборудования.

— Полицейские в числе первых выезжают на происшествия, в том числе связанные с обрывом провода, падением деревьев, поэтому знать, как обезопасить себя и окружающих людей, предостеречь их от электротравмы очень важно, — отметил начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН полиции Губкина Александр Кривошеев.
Екатерина Лобановская

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#Белгородэнерго #Губкин
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