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Теплоэнергетики предупредили, что из кранов в квартирах белгородцев может политься вода зелёного цвета

Теплоэнегетики добавили в воду безвредный краситель, чтобы определить, где в городе происходят утечки.

В четверг, 12 октября, сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» добавили зелёный краситель флуоресцеин в сетевую воду контура Белгородской ТЭЦ. Это было сделано, чтобы найти возможные места утечек на тепловых сетях города.

В компании пояснили, что флуоресцеин — органический краситель, который безопасен для организма и разрешён всеми надзорными службами и органами.

— Краситель поможет нам определить место повреждения трубопровода, а также неполадки в работе бойлерных установок, расположенных в жилых домах, и до наступления холодов устранить их, — рассказал управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.

В пресс-службе «Квадры» предупреждают, что если из крана польётся зелёная вода, то владельцы квартир должны позвонить в «Городские тепловые сети» по телефону +7 (4722) 34-02-03 и в жилищную компанию, обслуживающую дом.

Андрей Маслов

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#теплосети #Квадра
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