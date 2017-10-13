Теплоэнергетики предупредили, что из кранов в квартирах белгородцев может политься вода зелёного цвета

В четверг, 12 октября, сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» добавили зелёный краситель флуоресцеин в сетевую воду контура Белгородской ТЭЦ. Это было сделано, чтобы найти возможные места утечек на тепловых сетях города.

В компании пояснили, что флуоресцеин — органический краситель, который безопасен для организма и разрешён всеми надзорными службами и органами.

— Краситель поможет нам определить место повреждения трубопровода, а также неполадки в работе бойлерных установок, расположенных в жилых домах, и до наступления холодов устранить их, — рассказал управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Михаил Чефранов.