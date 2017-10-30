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В Белгородской области с помощью ЭКО родилось 136 детей

Больше всего детей рождаются в Белгороде, Старом Осколе и Краснояружском районе.

За девять месяцев 2017 года в Белгородской области с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появилось 136 детей, из них — 28 двоен. Всего этой технологией воспользовались 540 женщин.

— Сегодня нет ограничений по доступу к бесплатному проведению процедур ЭКО ни на территории региона, ни за его пределами. Мы выдали направлений больше, чем планировалось в программе. Выделяем дополнительные средства, отправляем женщин в клиники Москвы, Санкт-Петербурга, больше делаем процедур на площадке областной клинической больницы. Возможности наши финансами не ограничены. Помощь в следующем году будет увеличена на 80 процентов, — цитирует ИА «Бел.Ру» начальника регионального департамента здравоохранения и соцзащиты населения Наталию Зубареву.

В области снизилась младенческая смертность и смертность детей до 17 лет — 27 случаев на 100 тысяч населения. В прошлом году детских смертей было 64.

Также за девять месяцев коэффициент рождаемости в области снизился с 11,2 до 9,8. Лучшие показатели — в Белгороде, Краснояружском районе и Старооскольском городском округе. Самый низкий коэффициент рождаемости в Красногвардейском районе — 6,9.

Показатель смертности в регионе составил 13,6 человек на тысячу населения. Меньше всего умирают в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Высокая смертность в Красненском, Прохоровском и Красногвардейском районах.

— Очень часто высокий показатель смертности совпадает с низким показателем рождаемости в районе. Естественная убыль населения настораживает. Делаем вывод, что демографическая политика на местах находится на зачаточном уровне, - прокомментировала Наталия Зубарева.
Екатерина Лобановская

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#департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области #Белгородская область
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