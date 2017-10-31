В Белгороде выбрали лучшие концепции оформления Соборной площади

В Белгороде выбрали лучшие проекты по благоустройству Соборной площади и вручили денежные премии победителям. Первое место конкурсная комиссия решила никому не присуждать, так как не было ни одного проекта, который бы соответствовал поставленным задачам. Об этом сообщает «БелПресса».

Второе место и 50 тысяч рублей получил Геннадий Гребенников за проект «Рубеж». Мужчина предложил установить на площади 30-метровый флагшток, который был бы виден с разных сторон города.

— Название «Рубеж» символизирует пограничное положение нашего города со времён его основания. Всех, кто въезжает в Россию с юга, встречает государственный флаг. Вдобавок, город начинается с вокзала. И перед теми, кто приезжает в Белгород, открывается хорошо просматриваемая перспектива Гражданского проспекта, в глубине которой будет прекрасно виден флаг России. Пройдя через ворота города, мы попадаем в его сердце — на Соборную площадь. Именно лаконичность проекта оценила конкурсная комиссия, — цитирует издание автора проекта.

Премию в 20 тысяч рублей вручили Андрею Черкашину, который представил проект «Концепция благоустройства Соборной площади Белгорода». Приз зрительских симпатий достался 16-летней ученице школы №49 Женнифер Леткеманн за проект «Белгород — город добра и гостеприимства. Соборная площадь — сердце Белгорода». Будет ли в итоге реализован какой-либо из победивших проектов, неизвестно.

Справка «Фонаря»

В июне этого года администрация города объявила конкурс проектов благоустройства Соборной площади. Заявки подали 15 человек. Их проекты рассматривали в молодёжной лаборатории урбанистики в выставочном зале «Родина», советов территорий №12 и 14, городской Общественной палате. Также белгородцы могли проголосовать за понравившуюся работу на портале «Активный горожанин». За первое место обещали дать 100 тысяч рублей.