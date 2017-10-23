$ 57,47
 67,56
฿ 341 к
-1 °C
вторник, 24 октября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгородской администрации ответили, когда в переходе у НИУ «БелГУ» появится освещение

Благоустройство перехода планируют начать после того, как арендатор сможет подключиться к электричеству.

Подземный переход под проспектом Богдана Хмельницкого, который назвали «Галерея», обещали привести в порядок до 1 сентября этого года. В нём планировали установить освещение, слепки рук знаменитых белгородцев и рекламные панели. Но то, что сделали, мало соответствует заявленному проекту. «Фонарь» направил редакционный запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда закончится благоустройство подземного перехода.

Фото Владимира Корнева

В администрации города ответили, что за проект «Галерея» отвечает компания «Пластмир», которая взяла переход в аренду у города. По информации мэрии, переход и освещение в нём не смогли сделать вовремя потому, что ООО "Пластмир" пока не подключилось к электросети.

Подключение перехода к электричеству задерживается из-за установленных «Белгородоэнерго» договорных сроков. Освещение в переходе появится после того, как «Пластмир» сможет подключиться к электричеству. Тогда же начнётся и благоустройство перехода.

Никита Пармёнов

Читайте также

#НИУ БелГУ #администрация Белгорода #благоустройство
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости