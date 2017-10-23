В Белгородской администрации ответили, когда в переходе у НИУ «БелГУ» появится освещение

Подземный переход под проспектом Богдана Хмельницкого, который назвали «Галерея», обещали привести в порядок до 1 сентября этого года. В нём планировали установить освещение, слепки рук знаменитых белгородцев и рекламные панели. Но то, что сделали, мало соответствует заявленному проекту. «Фонарь» направил редакционный запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда закончится благоустройство подземного перехода.

Фото Владимира Корнева

В администрации города ответили, что за проект «Галерея» отвечает компания «Пластмир», которая взяла переход в аренду у города. По информации мэрии, переход и освещение в нём не смогли сделать вовремя потому, что ООО "Пластмир" пока не подключилось к электросети.

Подключение перехода к электричеству задерживается из-за установленных «Белгородоэнерго» договорных сроков. Освещение в переходе появится после того, как «Пластмир» сможет подключиться к электричеству. Тогда же начнётся и благоустройство перехода.