Белгородцев приглашают обсудить проекты благоустройства Соборной площади

В Белгороде во вторник, 18 июля, в 16:00 в выставочном зале «Родина» пройдёт открытое обсуждение проектов, представленных на конкурс благоустройства Соборной площади. Здесь будут присутствовать сотрудники управлений архитектуры и общественных отношений администрации города Белгорода, а также все желающие. Пришедшие смогут высказать свои пожелания и замечания по проектам.
Напомним, что конкурс проводит администрация города. Проекты подали 15 участников. Среди них — ОАО «Завод ЖБК-1», завод «АрБет», представители вузов города, архитекторы и даже школьники. Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей премии, проект, занявший второе место, — 50 тысяч рублей, а третье — 20 тысяч рублей.
Все желающие могут ознакомиться с проектами конкурсантов на сайте городской администрации в разделе «Общественное обсуждение».