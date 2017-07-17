Белгородцев приглашают обсудить проекты благоустройства Соборной площади

Глава администрации Белгорода Константин Полежаев выступил с отчётом о работе в 2015 году и анонсировал планы на будущее. Мэр раздал конкретные поручения профильным чиновникам, обошёл некоторые острые темы, остановившись при этом на других. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал главное из выступления Полежаева перед депутатами и приглашёнными на сессию горсовета. Константин Полежаев на горсовете, фото Бориса ЕчинаСамо по себе понятие «отчёт Константина Полежаева за работу в 2015 году», если вдуматься, носит комичный характер — мэр в прошлом году проработал всего полтора месяца, сменив Сергея Боженова в середине ноября. Возможно, именно поэтому по ходу доклада Полежаев несколько раз делал отсылки к тому «наследству», которое досталось ему от прошлого сити-менеджера.Новый мэр отчитывался о сделанном за прошлый год спустя неделю после отчёта губернатора. Забегая вперёд, если главе региона задали хотя бы два вопроса, то доклад Полежаева реакции вовсе не вызвал — ни у представителей партии власти, традиционно в таких ситуациях хранящих молчание, ни у «оппозиции». Полежаев, тем временем, говорил любопытные вещи. Он начал с того, что на 1 января этого года в Белгороде было 386 тысяч жителей: миграционный прирост, который сохраняется в городе, упал аж в два раза по сравнению с прошлым годом и составил 1748 человек. В областном центре родился 4531 ребёнок, только половина из которых — первенцы.И если эта информация умилила собравшихся, то следующая ненадолго вызвала едва ли одобрительный гул в зале. «По сравнению с 2014 годом среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,3 процента и составила 29 тысяч 812 рублей. Это самый высокий показатель в области», — сказал мэр, позже добавив, что каждый горожанин ежедневно совершает покупок на 979 рублей. Полежаев отметил рост налоговых и неналоговых доходов на 16,4 процента и увеличение валового муниципального продукта на 7,6 процента. Глава отметил, что половину всей экономики города занимает сервисная, чуть менее 50 процентов — реальный сектор, два процента — инновационный. По данным мэра, в реальном секторе хуже всего ситуация в строительстве.— По отрасли «Строительство» в прошедшем году наблюдался спад практически по всем показателям. Как результат — объём выполненных работ по полному кругу предприятий в сфере строительства сложился в сумме 29,7 миллиарда рублей, что на 14,2 процента меньше, чем в 2014 году. Оборот организаций снизился на треть до 7,3 миллиарда рублей.Слайд из презентации Константина ПолежаеваВ сервисной экономике Полежаев отметил увеличение оборота розничной торговли и «стабильность» работы малого бизнеса. Есть и проблемы.— Серьёзное снижение отмечено в сфере гостиничных услуг. Оборот организаций общественного питания по итогам 2015 года на 13,4 процента меньше, чем в 2014 году.Снижение экономических показателей в данной сфере вызвано, прежде всего, изменившимся положением города. В связи с этим необходимо сделать ставку на развитие внутреннего и въездного туризма за счёт организации событийных мероприятий.По словам мэра, здесь важно, грубо говоря, познакомить между собой организаторов этих самих событий, чтобы не было типичной ситуации — весь месяц ни одного события, а на какие-то выходные внезапно сразу всё. Полежаев поручил своему заместителю по экономике Андрею Изварину «сформировать Совет по развитию туризма города Белгорода и в 2016 году разработать линейку туристических маршрутов, календарь событийных мероприятий города, создать туристический информационный центр». Переходя к инновационному сектору экономики, Полежаев признал, что нынешними темпами в этой сфере реального развития не достичь. И привёл цитату экономиста Йозефа Шумпетера — человека, безусловно авторитетного в своей сфере, но едва ли известного хотя бы половине аудитории выступления (впечатления от реакции соседей по моему месту — прим. ред.). «Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете, — железной дороги у вас при этом не получится», — процитировал слова экономиста Полежаев, объяснив, что «экономический рост — это лишь количественные изменения, а экономическое развитие — это положительные качественные изменения, новшества в производстве».Чтобы изменить ситуацию, мэр призвал администрацию сотрудничать с инновационными вузами, создать «инновационный сектор в департаменте экономического развития», провести конкурс стартапов, «сформировать инновационный климат в городе путём создания специального медиапродукта». Итогом всего этого должно стать увеличение доли инновационной экономики до 20 процентов в 2025 году (то есть на 18 процентов за девять лет — прим. ред.).— В целом, анализируя 2015-й, отмечу, что год завершён на том же уровне, что и 2014 год, а это стагнация экономики, мы не создали задела для будущего развития, не определены «точки роста», — заявил Полежаев, явно обращая внимание на экономическое «наследие» от прежнего руководителя города.Слайд из презентации Константина ПолежаеваИ тут же расставил приоритеты. Три.— Первое. Первому заместителю главы по экономике (тому же Изварину — прим. ред.) поручаю взять под личный контроль проект по созданию технопарка «Восточный». Кроме того, необходимо разработать экономический расчёт по формированию технопарка на освобождающейся площадке цементного завода. Прошу к декабрю 2016 года представить данный расчёт.«Второе. Приоритет в сервисной экономике должен отдаваться импортозамещению. Местные производители продуктов питания должны обязательно быть представлены во всех торговых сетях». — Третье. Необходимо систематизировать работу по поиску инвесторов в рамках предложения: «1 рубль за гектар на период до запуска проекта». При этом каждый инвестиционный проект должен быть формализован с определением контрольных точек и сопровождаться куратором от администрации города, — завершил тему глава.Перейдя к ЖКХ, Полежаев на контрасте с электроэнергетиками и газовиками, показавшими себя хорошо, раскритиковал «Белгородскую теплосетевую компанию» и «Белводоканал» за «невыполнение мероприятий, заявленных в инвестпрограммах». — А в это время доля ветхих теплосетей составляет 28 процентов или 94 километра, сетей водоснабжения 29 процентов или 331 километр, водоотведения — 50 процентов или 361,2 километра. С каждым годом тенденция по ветшанию сетей становится всё более выраженной, приводя к лавинообразному выходу их из строя.Мэр распорядился, чтобы замглавы по строительству, транспорту и ЖКХ исправил ситуацию и вместе с компаниями запланировал замену ветхих сетей в городе. В 2015 году, по словам мэра, в Белгороде отремонтировали более 60 километров дорог на 1,2 миллиарда рублей. Отдельно Полежаев коснулся платных парковок (о которых он всегда говорит с большим желанием — прим. ред.). Мэр отметил, что на первый этап реализации проекта потратили 39 миллионов рублей, на второй израсходуют ещё 31 миллион, на них в городе появится ещё 1750 платных парковок.Не всё так хорошо с проектом «Белгородская остановка». Предполагалось, что с 2014 по 2017 год появится 200 новых комплексов, а на данный момент их 73, что явно недостаточно. Полежаев поручил департаменту городского хозяйства нарастить темп реализации проекта… и больше ничего про околотранспорт и транспорт не сказал. В том числе и о пассажирских перевозках.Зато заявил о необходимости в этом году разработать «мастер-план развития» Белгородской агломерации до 2020 года и создать «архитектурный совет» с интересной формулировкой: «Чтобы архитектурное развитие города происходило скоординировано в русле единой концепции».Мэр анонсировал «один из самых масштабных городских проектов», по которому за три года 182 городских двора будут реконструированы по «лучшим примерам российской и зарубежной практики». Коснулся Полежаев и нового сайта мэрии, запущенного аккурат за день до его отчёта. Сейчас, по словам главы, разрабатывается и мобильное приложение «Активный горожанин» для «фиксирования проблем на интерактивной карте города». Мэр перешёл к теме профилактики заболеваний.— Гипертонию гораздо более выгодно вылечить физическими упражнениями, чем коронарным шунтированием, — блеснул сравнением Полежаев, тут же пояснив по-простому, что «дешевле и эффективнее предупредить болезнь, чем лечить её спустя годы». Глава поручил до 1 мая «совместно с областными структурами» разработать программу «Белгород — здоровый город», но при этом не пояснил, в чем именно она будет заключаться.В образовании Полежаев, помимо иных позитивных изменений, отметил также сокращение дефицита мест в детсадах: за год создано 760 мест, что позволило закрыть очередь от трёх до семи лет. Теперь остаётся проблема только у детей до двух лет и у… школьников.— Для сравнения: если сейчас у нас 35,5 тысячи школьников, то пять лет назад их было на 5,5 тысячи меньше. При этом совокупная проектная мощность 44 школ города — 30 тысяч мест. Это основная причина того, что более 5 тысяч школьников города обучаются во вторую смену, — заметил мэр.Для решения проблемы, по его словам, нужно строить новые школы (например, как сейчас на Есенина) и оптимизировать имеющиеся — по оценкам, это даст 1 100 мест в 2016 году. Полежаев поднял тему детей с ограниченными возможностями. — Родители не должны быть один на один с проблемами социализации и обучения своих детей. Это должна быть городская задача. Особняком стоит тема социализации детей-аутистов. Поручаю заместителю главы администрации города по внутренней и кадровой политике разработать общегородской проект поддержки и обучения таких детей. Обратил внимание мэр и на проблемы в сфере культуры. Здесь Полежаев считает важным отсутствие на Харьковской горе учреждений культурно-досугового типа и то, что сами такие места «не соответствуют требованиям пользователей услуг».— Из-за этого горожане, особенно молодежь, гораздо охотнее проводят время в современных торгово-развлекательных комплексах. Это ведёт к коммерциализации культурной жизни, массовому распространению образа жизни городского населения по западному образцу, утрате национальной самобытности.По мнению мэра, примерами в позитивном смысле в данном случае являются выставочный зал «Родина» и Пушкинская библиотека-музей. Остальные библиотеки тоже должны стать «третьими местами». «Они обязаны оказывать востребованные людьми платные и бесплатные услуги, проводить мастер-классы и