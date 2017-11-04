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Белгородец претендует на победу в телеконкурсе «Ты — звезда»

Проголосовать за Ивана Киреева можно до 8 ноября.

Белгородец Иван Киреев может пройти в гранд-финал телеконкурса «Ты — звезда» и выступить в московском Crocus City Hall. Об этом сообщает ИА «Бел.Ру».

Для того, чтобы увеличить шансы подростка, нужно до 8 ноября проголосовать за него на сайте проекта. Там же можно будет послушать его песню и оценить его вокальные способности. Голосовать можно ежедневно с любого из устройств.

Как сообщает издание, Иван Киреев с детства мечтал выступать на большой сцене. Он занимается вокалом в творческой мастерской сестёр Толмачёвых. Юноша становился призёром международных и всероссийских вокальных конкурсов, в том числе в белгородской «Минуты славы».


Белгородец уже преодолел два конкурсных этапа телепроекта «Ты — звезда» и вышел в финал. Его выступления оценивали Анастасия Стоцкая, Сергей Зверев, Прохор Шаляпин, Диана Гурцкая, Анастасия Волочкова, Елена Максимова.

Справка «Фонаря»

Телевизионный конкурс молодых исполнителей «Ты — звезда» начался осенью на канале Russian Music Box. Его идея — поиск, развитие, поддержка новых талантов и обучение их исполнительскому мастерству. Победитель получит 10 тысяч долларов от продюсерского центра Алексея Малахова, а также сможет спеть в дуэте с кем-нибудь из звёзд российской эстрады.

Валерия Солошенко

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