Белгородский фигурист занял второе место в проекте «Дети на льду. Звезды-2»

В Москве прошёл финал второго сезона всероссийского проекта «Дети на льду. Звёзды». За победу боролись 14 фигуристов со всей страны в возрасте от 8 до 9 лет. Среди них — воспитанник белгородской спортивной школы Иван Макиёв.

Юный спортсмен ещё на предыдущих этапах соревнований удивил жюри своей техникой и артистизмом. Главный член жюри, заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова отметила разнообразную базу Вани и его подготовку. В финале Иван Макиёв выступил в одном из образов сказки Александра Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». По итогам оценок белгородец занял второе место среди мальчиков.

— Для меня конкурс этого года преподнёс очень много сюрпризов. В частности, мы с представителями Федерации фигурного катания на коньках России открыли для себя много регионов с сильнейшими школами, о которых даже не подозревали, — отметил член жюри, призер Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Илья Авербух.

Победителями второго телесезона конкурса «Дети на льду. Звезды» стали Марк Лукин из Москвы и Диана Зубкова из Переславля-Залесского.

Фото пресс-службы «Ростелекома»

Отметим, что во время полуфиналов проходило SMS-голосование. Зрители определяли двух участников, которые не попали в финал по баллам. Общая сумма, собранная по итогам голосования, составила более одного миллиона рублей. Все средства направлены в фонд «Линия жизни» для 10-летнего Никиты Бежигова из Саратовской области. Сейчас мальчик борется с остеосаркомой в Российском онкологическом научном центре имени Блохина.

Справка «Фонаря»

Второй сезон телепроекта «Дети на льду. Звезды» проходил с сентября по октябрь 2017 года. В нем приняли участие 42 фигуриста в возрасте от 8 до 9 лет из разных регионов России. Главная цель конкурса — популяризация этого вида спорта среди детей и их родителей.

Девять серий проекта «Дети на льду. Звезды» транслировались на телеканалах «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «360», «МАМА», «ВСЕ ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. Посмотреть полуфинальное выступление белгородца Ивана Макиёва можно здесь.