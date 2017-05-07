В Белгородской области приготовили самую большую яичницу в России

Решение о снижении цены принял руководитель группы компании «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Входной билет в новый белгородский зоопарк будет стоит 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Таким образом, стоимость входа в Сосновке не изменится по сравнению с действующим зооуголком в центре Белгорода. Решение об этом принял руководитель компании-инвестора проекта, глава ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. — Зоопарк — это одно из тех мест, которое должно оставаться максимально доступным для жителей нашего города и области, вне зависимости от уровня их благосостояния. Мы всегда говорили, что для нас это исключительно социальный проект. Это наш подарок белгородцам и, безусловно, тем животным, которые много лет находились в неблагополучных условиях. Несмотря на необходимую для функционирования парка коммерческую составляющую, руководители проекта не ставят задачу его скорейшей окупаемости. В формировании ценовой политики мы будем исходить из платежеспособности населения, чтобы популярность зоопарка росла, а его посещение приносило людям только положительные эмоции, — цитирует Владимира Зотова «БелПресса». Ранее на входе в зоопарк были размещены стенды с информацией о входном билете за 300 рублей для взрослых и 100 рублей для детей. Открытие нового зверинца запланировано на 1 июня. По факту нарушения правил перевозки грузов сейчас проводят проверку. В четверг, 9 июня, в Грайворонском районе пограничники задержали автомобиль «Рено Трафик», который перевозил около полутора тонн клубники и черешни. Водитель объяснил, что за вознаграждение вёз ягоды и фрукты от границы вглубь страны. Сейчас проводится проверка. Задержанный груз передали компетентным органам. Владислав Глушко проработал в компании больше 30 лет. Владимир Путин присвоил звание «Заслуженного энергетика Российской Федерации» сотруднику ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Владислав Глушко занимает пост начальника оперативно-технологической группы. Он проработал в компании больше 30 лет и получил награду «за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд». — В энергетике Владислав Глушко работает с 1984 года. Он начинал электромонтёром, потом трудился мастером и старшим мастером. В 1995 году с семьей переехал в Белгородскую область, где устроился на работу в Белгородские электрические сети диспетчером. В 2002 возглавил оперативно-диспетчерскую службу. За это время электросетевой комплекс областного центра значительно расширился. Для электроснабжения жилья, социальных и бюджетных учреждений построено два высоковольтных питающих центра, более 200 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, 400 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, — рассказали в пресс-службе компании. Гостей библионочи будут развлекать мастер-классами, спектаклями и выставками В пятницу, 24 апреля, Детская библиотека А. А. Лиханова будет ждать гостей с 18:00 на Гражданском проспекте, 33. Для юных читателей проведут интерактивную игру «Литературный Интерпол», научат рисовать песком и объяснят, что можно сделать из бусин и бисера. Все подробности тут.В Пушкинской библиотеке-музее с 17:00 гостей порадуют фотовыставка Алексея Марковича и аквагрим, здесь же нарисуют быстрые портреты, проведут литературные квесты и даже выберут лучшую школьную стенгазету. А артисты театра «Спичка» представят спектакль по творчеству Анны Ахматовой «Простить себя».В Белгородской специальной библиотеке для слепых имени В. Я. Ерошенко можно будет сфотографироваться в костюмах литературных героев и попеть в кафе-караоке. Гостей ждут мастер-классы, выставка коллекций читателей библиотеки и детская игровая площадка. Начало в 19:00, улица Курская, 6а.В Белгородской научной библиотеке обещают живые выступления, дефиле литературных героев, презентации писательских дневников, опять же мастер-классы и литературные конкурсы. Начало в 20:00, улица Попова, 39а. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?116"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-91522570_1", -91522570, 1, '7l830rWe-0R44ePnambkdMGk-A', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Помимо библиотек, в акции примет участие и книжный магазин «Амиталь». На площадке магазина будут работать художники, звучать скрипка и саксафон, а театр «Новая сцена-2» представит фрагмент спектакля Федерико Гарсиа Лорка «Когда умру я — не закрывайте балконы». Начало всех действий в книжном — в 19:30, Народный бульвар, 80б.Напомним, что впервые библионочь провели три года назад в Москве. Сама идея родилась из похожей акции «Ночь в музее». По данным ГИБДД, в обоих случаях несовершеннолетние неожиданно для автомобилистов выбежали на дорогу. В субботу, 23 апреля, в Старом Осколе 24-летний водитель на «Пежо» сбил пятилетнего ребёнка. Мальчик выбежал на дорогу в месте, где не было пешеходного перехода. Его с травмами госпитализировали в горбольницу № 1.В этот же день в Белгороде десятилетний мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля и попал под колёса «Рено Логан» под управлением 58-летнего водителя. Школьник госпитализирован с травмами. В пресс-службе ГИБДД по Белгородской области сообщили, что за сутки в регионе произошло четыре аварии, в которых пострадали четыре человека. В Белгороде водитель сбил женщину-пешехода, которая шла по «зебре». В Новооскольском районе автомобилист превысил скорость, не справился с управлением и врезался в электрический столб. Когда спустя многие месяцы твой город застилает огромный снежный ковёр, на второй план отходит всё — бюджеты, санкции, митинги, новые законы и назначения. Вместо учёбы хочется играть в снежки, а вместо продажи товаров приходится расчищать крыльцо лавки. Сегодняшний «Что это было?» — о том, чем жил Белгород последние семь дней. Поехали. Ещё недавно на этом ценнике было написано «Турция», фото fonar.tv — «команда» нового мэра Белгорода Константина Полежаева на минувшей неделе получила реальные очертания. К уже назначенным Александру Захарову (ставшему секретарём Совета безопасности) и Игорю Лазареву (замглавы по внутренней и кадровой политике) присоединились замглавы по строительству, транспорту и ЖЖК Виталий Веретенников и первый заместитель главы города Андрей Изварин, который ранее он работал в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области и совсем недавно представлял бюджет региона на 2016 год. Зрительный зал на публичных слушаниях бюджета Белгорода, фото fonar.tv — в областном УМВД показали, что постоянно читают «Чёрный список» и реагируют на описанные там нарушения. Так, полиция приняла меры по поводу нескольких жалоб на работу водителей общественного транспорта, а также пожурила департамент городского хозяйства за замазанный краской дорожный знак. «Мониторинг обращений в сети Интернет будет продолжен», — пообещали в УМВД.— 1 декабря, строго по расписанию, Белгород погрузился в зимнюю сказку. За одну ночь намело столько снега, что хватило всем — и тем, кто не смог ночью сидеть дома, и тем, кто уже спал и не подозревал о том, что творится за окном. Позже снегопад продолжился, став счастьем для детворы и адом для коммунальщиков и предпринимателей, которые были вынуждены постоянно очищать свои территории от выпавших осадков.Участники акции «АнтиПлатон» в Белгороде, фото fonar.tv Что это будет?В четверг, 10 декабря, в ЦМИ яблоку негде будет упасть — и это не просто шаблонный анонс, а сущая правда. В четверг здесь пройдёт финал Слобожанской лиги КВН, тема главной игры сезона — «С Новым годом!». Приветствие пройдёт под лозунгом «Праздник, который всегда с тобой», триатлон — под знаком «Рождественских гаданий», а конкурс «Три в одном» (видео, «музыкалка» и СТЭМ) получит тему «Чудеса под Новый год». КВН начнётся в 19:00. Тест «Фонаря» Это будет первое судебное заседание в Белгородской области в режиме онлайн-трансляции. В четверг, 14 мая, Белгородский областной суд впервые проведёт заседание в режиме онлайн-трансляции. В этот день состоится оглашение приговора 22-летнему жителю Волгоградской области, обвиняемому в убийстве трёх человек. Судебное заседание назначено на 10.00. Напомним, в декабре 2014 года было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин и одной женщины на стройке в Белгороде. В начале января 2015 года в Воронежской области полиция задержала подозреваемого в убийстве, куда он уехал, чтобы скрыться. По данным следствия, двоих мужчин подсудимый убил во время пьяной ссоры. Женщина-сторож получила смертельные раны, когда предполагаемый преступник убегал со стройки. Диктант смогут написать все желающие. В воскресенье, 20 ноября, в 12 часов в НИУ «БелГУ» пройдёт Всероссийский географический диктант, в котором свои знания географии может проверить каждый желающий. Они должны подойти в 15-й корпус университета (вход со стороны храма архангела Гавриила — прим. ред.) с 11 до 12 часов, чтобы зарегистрироваться. Сам диктант пройдёт в трёх аудиториях: 3-13, 3-15 и 3-16. В 12:15 ведущий зачитает все задания, после чего можно будет приступить к их выполнению. Бланки с ответами нужно будет сдать в 13:30. После завершения диктанта его участникам покажут геологический музей БелГУ. Диктанты по всей стране проводит Русское географическое общество, в университете организатором стали сотрудники и преподаватели факультета горного дела и природопользования. «Правда» организовала для детей развлекательную программу со сладкими подарками и просмотром «Сказки о царе Салтане» от артистов Белгородской филармонии. Профсоюз «Правда» организовал для всех детей участников профсоюза новогодние утренники в Белгородской филармонии. Это одно из событий проекта «Правда Детям». Первый такой утренник прошёл 25 декабря. Мальчишки и девчонки получили новогодние подарки от «Правды», поучаствовали в фотосессии и вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и лесными жителями «зажгли» огни на ёлке. Они пели песни, водили хороводы и отгадывали загадки. Артисты филармонии показали детям и взрослым свою версию сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» с прекрасной музыкой Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Петра