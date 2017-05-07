В Белгородской области приготовили самую большую яичницу в России

В субботу, 6 мая, в Новом Осколе на V межрегиональном фестивале традиционной культуры и быта «Фомина яишня» приготовили самую большую в России яичницу. Для этого понадобилось 12 тысяч яиц.
Предыдущий рекорд установили в Иркутской области в 2005 году — там яичницу сделали из 11 тысяч яиц.
Напомним, что в 2016 году в Корочанском районе установили рекорд на самый большой в России герб из яблок, а в Грайворонском районе сплели самую большую узорную косу и сплясали в самом продолжительном и массовом узорном хороводе. В 2015 году в Белгороде приготовили самую большую солдатскую кашу на одном мероприятии. О некоторых других рекордах, которые устанавливали белгородцы, можно почитать в нашем материале.