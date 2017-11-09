Бывшего белгородского имама обвиняют в вербовке людей в экстремистскую организацию

Московский окружной военный суд рассматривает дело бывшего белгородского имамам Файзуллы Исмаилова, которого обвиняют в вовлечении людей в религиозно-экстремистскую ячейку, которую он пытался организовать в колонии. Об этом сообщает «БелПресса».



Напомним, что в мае 2016 года суд признал Исмаилова виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки и приговорил его к трём годам колонии общего режима. В феврале 2017 года его перевели во внутреннюю тюрьму колонии из-за того, что он якобы пытался создать ячейку экстремистской организации

За содействие террористической деятельности Исмаилову грозит до десяти лет тюрьмы.