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Бывшего белгородского имама обвиняют в вербовке людей в экстремистскую организацию

Исмаилову грозит до десяти лет тюрьмы.

Бывшего белгородского имама обвиняют в вербовке людей в экстремистскую организацию

Московский окружной военный суд рассматривает дело бывшего белгородского имамам Файзуллы Исмаилова, которого обвиняют в вовлечении людей в религиозно-экстремистскую ячейку, которую он пытался организовать в колонии. Об этом сообщает «БелПресса».

Напомним, что в мае 2016 года суд признал Исмаилова виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки и приговорил его к трём годам колонии общего режима. В феврале 2017 года его перевели во внутреннюю тюрьму колонии из-за того, что он якобы пытался создать ячейку экстремистской организации

За содействие террористической деятельности Исмаилову грозит до десяти лет тюрьмы.

Текст: Андрей Маслов
Фото: Владимир Корнев

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#имам #борьба с экстремизмом
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