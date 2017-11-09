Бывшего белгородского имама обвиняют в вербовке людей в экстремистскую организацию

Московский окружной военный суд рассматривает дело бывшего белгородского имамам Файзуллы Исмаилова, которого обвиняют в вовлечении людей в религиозно-экстремистскую ячейку, которую он пытался организовать в колонии. Об этом сообщает «БелПресса».
Напомним, что в мае 2016 года суд признал Исмаилова виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки и приговорил его к трём годам колонии общего режима. В феврале 2017 года его перевели во внутреннюю тюрьму колонии из-за того, что он якобы пытался создать ячейку экстремистской организации
За содействие террористической деятельности Исмаилову грозит до десяти лет тюрьмы.
- В декабре 2015 года имама белгородской мечети Файзуллу Исмаилова задержали по подозрению в хранении оружия и взрывчатки. Его взяли под стражу и обвинили в связи с террористами и помощи русским гражданам, вступающим в запрещённую в России организацию «Исламское государство», а также ведении интернет-переписки с членами бандформирований на Украине;
- На суде имам заявил, что все обнаруженные у него боеприпасы и оружие ему якобы подбросили;
- В марта 2016 года Исмаилова осудили за хранение восьми книг, внесённых в федеральный список экстремистских материалов, а в начале мая Октябрьский районный суд признал имама виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества и осудил его к трём годам тюрьмы.