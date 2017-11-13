В УФСИН опровергли информацию о том, что бывший белгородский имам вербовал людей в экстремистскую организацию из колонии

В региональном управлении ФСИН опровергли информацию о том, что бывший белгородский имам Файзулла Исмаилов пытался организовать экстремистскую ячейку, находясь в колонии. Об этом пишет издание Go31.ru. Ранее «БелПресса», ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Файзулла Исмаилов занимался вербовкой в колонии. За это его на полгода перевели во внутреннюю тюрьму колонии.

Однако в белгородском УФСИН отметили, что вербовкой людей в экстремистскую организацию осуждённый занимался ещё на свободе. В ведомстве добавили, что Исмаилов был злостным нарушителем порядка в колонии, и сейчас он состоит на профилактическом учете. Именно из-за нарушений во время отбывания наказания его отправили в помещение камерного типа. Адвокат бывшего имама Андрей Сотников подтвердил изданию, что его подзащитному несколько раз выносили постановления о нарушении режима. Андрей Сотников планирует обжаловать приговор.

Справка «Фонаря»

В декабре 2015 года имама белгородской мечети Файзулу Исмаилова задержали по подозрению в хранении оружия и взрывчатки. Его взяли под стражу и обвинили в связи с террористами и помощи русским гражданам, вступающим в запрещенную в России организацию «Исламское государство», а также ведении интернет-переписки с членами бандформирований на Украине. На суде имам заявил, что все обнаруженные у него боеприпасы и оружие ему якобы подбросили.

В марте 2016 года Исмаилова осудили за хранение восьми книг, внесенных в федеральных список экстремистских материалов, а в начале мая Октябрьский районный суд признал имама виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества и осудил его к трем годам тюрьмы.

Московский окружной военный суд приговорил бывшего имама к 8,5 года колонии.