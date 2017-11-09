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В Белгороде в аварии на остановке «Родина» пострадала женщина

По предварительной информации, водитель Skoda не уступил дорогу «Ладе Калине».

Днем 9 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде произошла авария. Около остановки «Родина» столкнулись BMW X6, «Лада Калина» и Skoda.

По предварительным данным, 46-летний водитель за рулем Skoda, поворачивая со Свято-Троицкого бульвара на проспект Богдана Хмельницкого, не уступил дорогу машине «Лада Калина», которой управляла 39-летняя женщина. От удара «Лада» выехала на встречку и врезалась в BMW X6.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, медицинская помощь потребовалась водителю отечественного автомобиля. Женщина обратилась к врачам. Ей назначили амбулаторное лечение.

Екатерина Лобановская

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#ДТП #Белгород
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