В Белгороде представили уникальное оборудование для операций на глазах

В среду, 8 ноября, в «Белэкспоцентре» открылась межрегиональная выставка «Медицина. Фармация. Стоматология. Красота и здоровье». Белгородцы смогут увидеть новинки медицины и пройти здесь бесплатное обследование до 10 ноября.

По словам начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Наталии Зубаревой, все три дня выставки будут объединены темой семейной медицины и поиском путей формирования семейного здоровья.

— Под здоровьем семьи мы понимаем физическое и психическое здоровье каждого отдельного члена семьи и семьи как социального института. Много ответственных за формирование этой семейной ценности: от семейного врача, врача-педиатра, управленца до самих граждан. И для всех участников на выставке созданы условия для поиска решения задач по формированию ценностей семейного здоровья, — рассказала Наталия Зубарева на открытии выставки.

В 2017 году на выставку приехало около ста организаций из регионов Центрального федерального округа. Белгородские медики также представили новые препараты и оборудование, которое будут использоваться у нас в регионе. Так, например, офтальмологическое отделение городской больницы № 2 Белгорода презентовало уникальное оборудование — «комбайн» нового поколения, который позволит оперировать катаракту, убирать помутнения хрусталика и проводить другие микрохирургические операции. По словам заведующей офтальмологическим отделением, кандидата медицинских наук Витории Башук, многие незрячие пациенты после этого смогут видеть. Пока в больнице проводят операции на предыдущей версии «комбайна», но скоро там появится оборудование, представленное на выставке.

Виктория Башук на сегодняшний день является главным офтальмологом Белгородской области. В год врачи отделения офтальмологии под её руководством выполняют несколько тысяч высокотехнологичных операций, среди которых есть и уникальные — операции на сетчатке (отслойки сетчатки, диабетические изменения, разрывы сетчатки) и стекловидном теле, лечение всевозможных кровоизлияний, пересадка роговицы с использованием фемтосекундного лазера и другие.

— Мы взяли пять новых докторов, двое из них кандидаты наук, и все прежние врачи также продолжают у нас работать. На сегодняшний день офтальмологическое отделение развивается, и все операции выполняются. У нас продолжает формироваться Центр высоких технологий, мы расширяем уровень высокотехнологичной помощи, и теперь будем проводить более сложные операции на роговице и сетчатке, которые раньше нами не выполнялись, — рассказывает Виктория Башук.

Во вторую городскую больницу уже сейчас за помощью в лечении заболеваний органов зрения обращаются не только белгородцы, но даже приезжают жители стран СНГ.

