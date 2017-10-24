Матери пропавших в Старом Осколе девушек пожаловались на начальника полиции

Родственники пропавших в Старом Осколе Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой пожаловались на начальника Старооскольского управления УМВД России Виктора Деревлёва. По информации «Коммерсантъ» жалобу в СКР по Белгородской области написали матери пропавших девушек. Елена Кузьмина и Ирина Крюкова говорят, что Деревлёв оказывал «всяческое противодействие в раскрытии особо тяжких преступлений».

Сотрудники СКР проверяют Деревлёва на наличие признаков злоупотребления служебными полномочиями. Сетевое издание Go31 пишет, что проверка по обращению родственников также проводится в региональном УМВД. Тем не менее в полиции считают, что женщины пожаловались на эмоциях и Виктор Деревлёв также, как и остальные заинтересован в раскрытии преступления.

Ранее мы писали о том, что обе пропавшие девушки перед исчезновением общались с бывшем сотрудником старооскольского ГИБДД Михаилом Саплиновым. Михаила обвиняют в изнасиловании и убийстве Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой. Его друга участкового уполномоченного Андрея Бобрышева — в изнасиловании и укрывательстве преступления. Оба обвиняемых так и не признали свою вину.