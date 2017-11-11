«Людям сразу всё подавай». Как в Белгороде ремонтируют и благоустраивают дворы

Как начиналась программа благоустройства?

В начале 2016 года власти Белгорода обеспокоились состоянием дворовых территорий. В департаменте городского хозяйства создали специальную рабочую группу, которая изучила жалобы белгородцев и объехала все дворы города. Тогда мэр Белгорода Константин Полежаев обещал за три года отремонтировать 182 дворовых территорий. Так началась муниципальная программа «Двор, удобный для жизни».



В 2016 году мэрия отремонтировала и благоустроила 75 дворов, потратив на это около 480 миллионов рублей. Несмотря на обновление, не все жители остались довольны итогом.

— По улице Шаландина ужасно сделали дворы, спилив хорошие деревья в обмен на вонючие машины под окнами жильцов. Неграмотный ландшафтный дизайнер, который разделяет спортивную зону от детской площадки тротуарными плитами, о которые все спотыкаются и ранят ноги! А спортзону ставят рядом с огромной парковкой — вот тебе и здоровье: дышать во время занятия выхлопными газами! Никому такое не нравится. Лучше бы была прежняя поляна, где все гоняют мяч, или поставили бы просто новый инвентарь, не вырубая то, что садили люди и выращивали всю жизнь! — написала женщина в комментариях на сайте «БелПресса».

В 2017 году в список ремонта и благоустройства попали 62 двора. На их реконструкцию выделили 594 миллиона рублей, из которых 200 миллионов — финансирование из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды».

Корреспондент «Фонаря» решила сходить в те дворы, которые должны были в этом году отремонтировать, чтобы узнать, как прошёл ремонт и что о нём говорят местные жители. Она побывала во дворах на улицах Мокроусова, 5 августа, Щорса, бульваре Юности, Белгородском проспекте, Губкина, Богдана Хмельницкого. Сейчас там действительно красиво, ярко и удобно. Правда, выяснилось, что жителям нескольких домов пришлось вмешиваться в процесс, чтобы торопить подрядчиков и чиновников и влиять на качество выполняемого ремонта. В ход шли даже стихотворения и обращения на сайтах «Народная экспертиза» и «Активный горожанин».

Пустырь или бетон?



В октябре на сайте «Народная экспертиза» жительница дома № 10 на бульваре Юности пожаловалась на незавершенное благоустройство двора.

— Несколько кусочков земли для развлечения детей детсадовского возраста, которые сосредоточены вдоль проезжей части. И всё. Остальная территория зарастает бурьяном. Спортивных площадок нет, парковочные места (карманы) имеются для автомобилей в количестве пяти штук на пять подъездов. На имеющейся территории нашего дома, можно было много чего построить (футбольную, волейбольную площадки для детей, к примеру). Но мы любуемся зарослями бурьяна, который к тому же не выкашивается и служит для выгула собак, — писала женщина.

Уже 3 ноября мэрия отчиталась о проделанной работе и заверила, что сейчас ведутся работы по устройству кооперативной парковки во дворе.

— Да, в прошлом году они поставили детскую площадку, лавочки установили, тротуары сделали. Вот недавно залили бетоном оставшуюся пустую территорию. Я не знаю, для чего она, но молодёжь там периодически играет, — прокомментировала «Фонарю» местная жительница Любовь.

Так двор выглядел в октябре, фото narod-expert.ru Так он выглядит в начале ноября

Правда, понять, какую функциональную нагрузку несёт данная площадка, действительно, пока нелегко. Возможно, так администрация видит волейбольную или футбольную площадку, о которой писала жительница дома. Когда корреспондент была во дворе, работы по устройству парковки там не вели. Пока же мест для стоянки машин там мало.

Протест в стихах



12 сентября в паблике «Белгород — это интересно» опубликовали стихотворение «Нины Ивановны» о капитальном ремонте дворов «Стройка века». Женщина пишет, что депутаты обещали выполнить работы во дворе дома 148 по Богдана Хмельницкого к сентябрю, однако вместо благоустроенной территории — там оказались грязь, разруха и мусор.

— Да, у нас были задержки в ремонте двора, — признаётся «Фонарю» Людмила Ладанчук, председатель жилищно-строительного кооператива № 27. — Сейчас нам привезут урны и установят решётки на сушилку для белья. Весной пообещали ещё переделать участок асфальта — там около мусорного бака лужа во время дождя образуется. В этом году уже не успеют из-за погодных условий.

Во дворе местные жители хором говорят, что их всё устраивает: детям нравится новые качели и горки, есть где посидеть, отдохнуть, поставили шлагбаумы, скоро установят камеры по проекту «Безопасный город».

— Есть люди, которым сразу всё подавай. Не хватает терпения. Я даже благодарна депутатам «Единой России», представителям ОНФ. Они всегда отвечали на мои запросы, разъясняли всё, шли на контакт. И сейчас посмотрите, какая красота. Все к нам с соседних домов идут гулять, — хвалит местную власть Людмила Ладанчук.

«Когда подрядчики приступили к работам, протянули верёвочку, оказалось, что дорожка смещена в сторону дома. Люди возмутились, мы позвонили в администрацию... Строители исправили. Качество работы нас устраивает, но существуют задержки: то транспорта нет, и мусор не вывозят, то эскалатор поломался», — рассказывала в августе журналистам Людмила Ладанчук.

Ремонт под дождём



На улице Губкина во дворах 13а, 13б, 15 и 15а ремонт начался неделю назад, хотя его обещали закончить ещё 30 сентября.



— В начале всё разворотили, в том числе снесли детские площадки во дворах, тротуары и так далее. Завезли песок, тротуарную плитку, бордюры. Но практически на этом всё и закончилось. Обращения жителей домов привели к тому, что за неделю до выборов губернатора области появились рабочие, техника, дело вроде бы пошло на лад... Но примерно через неделю после выборов губернатора все исчезли, — пишет местный житель Сергей.

30 октября он оставил это сообщение на сайте «Народная экспертиза». Жители домов рассказали «Фонарю», что строительство возобновилось неделю назад. Однако рабочие уже другие.



— Благоустройство у нас началось рано, после 9 мая. Поснимали старые бордюры. В июле они исчезли. Потом пришли трое рабочих. Начали класть бордюры. В августе снова ушли. Жильцы обращались, писали губернатору. Вот в конце октября работы продолжились. Сейчас ноябрь. Почему нельзя было строить, когда была хорошая погода? - удивляется Нина Глазунова, жительница дома 13б на улице Губкина.

Сейчас жители домов переживают, не повлияют ли погодные условия на качество ремонта дворов.



Фото пресс-службы городской администрации

9 ноября мэр Константин Полежаев побывал во дворах домов № 13 и № 15 на улице Губкина. В мэрии признали, что первый подрядчик не справился с поставленными задачами, поэтому ремонт затянулся. По информации администрации, от его услуг отказались, и нашли замену. Руководитель городского департамента строительства и архитектуры Василий Голиков извинился перед местными жителямя за сложившиеся неудобства и сообщил, что подрядчика внесли в «чёрный список», чтобы подобных ситуаций больше не повторялось.

Заехал Константин Полежаев и в двор на улице Губкина, 15д, который в мае 2016 года затопило во время сильного дождя.

«Со стороны дома по Губкина, 17 — просто волна воды, и со стороны дома 15г тоже шла волна. Плюс ещё над домом стенка обвалилась, и вода шла с дороги. И всё сюда. Я сразу вызвала МЧС. „Мы приедем, мы отреагируем“. Минут через 30 приехала первая спасательная машина. Наши автомобили уже полностью затопило. Я позвонила в РЭУ, мне сказали: „Что вы тут кричите?“. Минут через 40 приехала машина откачки. Быстро никто не отреагировал», — рассказывала после затопления « Фонарю» одна из жительниц дома.

В затопленном дворе летом ремонтировали ливневую канализацию: увеличивали её диаметр и устанавливали коллектор. Как заверили в пресс-службе мэрии, новая ливнёвка справилась с осенними дождями.

В чём проблема?



В этом году к сентябрю полностью готовы были только 26 дворов.



— Все общестроительные работы, которые должны проводится при определённых температурах, уже выполнены. Остались завоз чернозёма, установка малых архитектурных форм. У нас были проблемы в поставкой щебня, асфальта. В ноябре мы полностью освоим все деньги по двум программам, а 15 числа мы примем уже новую программу на следующий год, — объяснил журналистам руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов.

По словам чиновника, белгородцы в этом году чаще всего жаловались на качество работ и несоответствие дизайн-проекта их желаниям.



— На начальном этапе, когда утверждается дизайн-проект с жителями дома, активность граждан низкая. А когда проект утверждён, смета установлена, прошли торги, подрядчик заходит во двор, некоторые горожане начинают жаловаться, почему здесь площадка детская стоит, нужно больше парковок и так далее. Там, где это возможно, мы старались идти на встречу, в некоторых случаях дополняли проекты, — прокомментировал Сергей Куликов.

Начальник департамента городского хозяйства утверждает, что на обращения по качеству ведомство немедленно реагирует: проходят выездные комиссии, вызывают подрядчика. Если недостатки возникли по вине подрядчика, то он их должен устранить. Гарантия на ремонт составляет пять лет.



Кстати, Сергей Куликов добавил, что если в этом году подрядчик не успеет всё доделать, то работы завершатся весной 2018 года. Так было в 2016 году, когда департамент и строители «немножко опоздали».