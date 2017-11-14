​В пяти районах Белгородской области ввели карантин из-за бешенства животных

В семи населённых пунктах Белгородской области ввели карантин из-за бешенства животных. В постановлении губернатора говорится, что нельзя выводить, продавать и устраивать выставки собак и кошек на улице Дальней в хуторе Колотиловском Краснояружского района и Запрудной в селе Боровом Новооскольского района до 19 декабря. На улице Коммунарской в селе Большом Чернянского района — до 23 декабря. До 24 декабря на улице Белокриничной в Ровеньках, а также на Центральной улице хутора Ромахова, Холмистой в селе Белый Колодезь и улице Мира в Ровнах Вейделевского района — до 28 декабря.

В зоне карантина также запрещено отлавливать диких животных и вывозить кошек и собак в другие районы. Главы районов должны будут разработать план ликвидации бешенства животных, которое проконтролирует управление ветеринарии.