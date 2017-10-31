​В двух районах Белгородской области ввели карантин из-за АЧС

Рядом с несколькими населёнными пунктами в Корочанском и Прохоровском районах Белгородской области ввели карантин из-за вспышки АЧС. Постановление подписал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.



В Корочанском районе карантин ввели в четырёх километрах западнее села Соколовка, и в четырёх километрах восточнее Жигайловки, В Прохоровском районе карантин установили в 1,28 километре восточнее хутора Красное Знамя, а также в охотничьих угодьях районов, — сообщает ИА «Бел.ру».

Посторонним людям запрещено заходить в зону карантина. Также на территориях запрещены въезд и выезд транспорта, который не участвует в ликвидации последствий АЧС.